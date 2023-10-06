حقيقة انقطاع الإنترنت عن العالم بعد 5 أيام

تداول بعض مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي أنباء عن انقطاع الإنترنت عن العالم، بتاريخ 11 أكتوبر، فيما أكدت الوكالة الأمريكية لأبحاث الفضاء ناسا في بيان رسمي لها أن كل ما يتم تداوله عن انقطاع الإنترنت حول العالم مجرد شائعات وليس لها أساس من الصحة.

وطالبت الوكالة الامريكية بعدم تصديق هذه الشائعات والاعتماد على مصادر موثوقة للحصول على المعلومات، موضحة: أنه لا توجد أي تهديدات أو أدلة تشير إلى أن الإنترنت سيتعطل وبالتالي يمكن للأفراد والشركات الابتعاد عن القلق والخوف من هذا الأمر .

كما نفت مؤسسة الإنترنت للأسماء والأرقام المُخصصة وغير الربحية المعنية بضمان شبكة إنترنت عالمية مستقلة وآمنة وواحدة والمعروفة بـ ICANN إن ما يتم تداوله من إشاعات حالياً عن انقطاع خدمات الإنترنت حول العالم غير صحيح.

وكذلك نفت الإمارات العربية المتحدة ما يتم تداوله عن قطع خدمة الإنترنت عالميا خلال أيام حيث قالت هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية بالدولة : انه لا صحة للأنباء التي تتحدث عن انقطاع منتظر في خدمة الإنترنت في العالم بتاريخ 11 أكتوبر.

ونصحت المواطنين بضرورة استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية لتجنب إثارة المخاوف في هذا الشأن.

وانقطاع الإنترنت على مستوى العالم وهو مجرد شائعة أثيرت عدة مرات قبل سنوات وعادت اليوم إلى الواجهة بسبب الحديث عن العواصف الشمسية وفقا لمجلة "livescience" العلمية.

كما ذكرت المجلة العلمية أنه غير معروف حتى الآن مدى تأثير هذه العواصف الشمسية الشديدة على التكنولوجيا الحديثة في ظل أن آخر عاصفة حدثت بهذه الشدة كانت منذ زمن بعيد جدًا قبل أن تصل التكنولوجيا لما هي عليه اليوم.