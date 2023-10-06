تكاثر السحب علي الإسكندرية وتوقعات بهطول أمطار اليوم

تكاثرت السحب المنخفضة والمتوسطة علي محافظة الإسكندرية، منذ قليل اليوم الجمعة، وسط توقعات هيئة الأرصاد الجوية بهطول أمطار خفيفة تصاحب السحب المنخفضة، حيث من المتوقع أن تهطل الأمطار الخفيفة والمتوسطة علي بعض المناطق في فترات متقطعة خلال اليوم، بعد وصول التحذيرات من قبل هيئة الأرصاد إلي غرفة عمليات المحافظة.

وقال بيان صادر عن شركة الصرف الصحي في المحافظة، إنه فور وصول التوقعات وتكاثر السحب علي سماء المدينة، تم نشر سيارات السحب والشفط في الشوارع وذلك للتعامل السريع مع الأمطار في حال تساقطها، والدفع بسيارات الشفط في الشوارع وفتح مصبات الكورنيش مع اصطفاف السيارات في البؤر الساخنة داخل المحافظة والتي تشهد تجمعات الامطار.

وحسب بيان هيئة الأرصاد الجوية، اليوم فإن مدينة الإسكندرية تشهد طقس معتدل خلال ساعات النهار، حيث تسجل درجات الحرارة العظمى 28 وتبدا في الانخفاض ليلا، لتسجل 22 درجة.

وتستمر توقعات هيئة الأرصاد الجوية بسقوط امطار خفيفة اليوم بنسبة 30% وهي نسبة اقل من المتوسط، حيث بلغت سرعة الرياح 28 كيلومترا في الساعة، مع وجود جو غائم منذ ساعات الصباح الاولى.

كما شددت “الأرصاد” علي عودة ارتفاع أمواج البحر بمقدار من 1.25 إلى 1.75 متر، وتوخي الحذر في حالة الرغبة بنزول الي المياة خلال زيارة شواطئ الإسكندرية أو اثناء عمليات الصيد، حيث اكدت علي حالة الطقس المضطرب حسب ما ذكرته.