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الجمعة 06 أكتوبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الزمالك يختتم تدريباته اليوم استعدادا للبنك الأهلي غدًا

مران الزمالك
مران الزمالك
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يختتم فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، تدريباته اليوم الجمعة، استعدادًا لمواجهة البنك الأهلي غدًا السبت، على استاد القاهرة، لحساب منافسات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري المصري.

 

ويعلن المدرب الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني للزمالك، في ختام مران اليوم، على ملعب عبدللطيف أبو رجيلة، عن قائمة الفريق النهائية لخوض مباراة الغد.

 

ويبحث الزمالك عن تخقيق الفوز الأول في بطولة الدوري، بعد التعادل في أول جولتين، أمام بيراميدز بهدفين دون رد، وبهدف أمام المقاولون العرب، في لقاء الجولة الثانية.

 

على الجهة الأخرى، تلقى البنك الأهلي تحت قيادة المدرب اليوناني بابافاسيلو، هزيمتين في أول جولتين أمام طلائع الجيش بهدفين دون رد، وأمام بيراميدز بهدف في لقاء الجولة الثانية

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