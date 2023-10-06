محمد الشاذلي: حرب أكتوبر قصة إرادة شعب أبي وجيش باسل

قال الإعلامي محمد الشاذلي، إنّ حرب أكتوبر قصة وحكاية ترويها الأجيال جيلا بعد جيل بكل فخر وعزة، مشيرًا إلى أنها ملحمة العبور واسترداد الأرض والكرامة، فهي قصة إرادة شعب أبي وجيش باسل اتحدا سويا وتحديا كل الظروف والمعوقات حتى يحققا نصرا غيّر النظريات العسكرية.

وأضاف الشاذلي، خلال تقديم حلقة اليوم من برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، أنّ 6 أكتوبر أصبح يوما محفورا في تاريخ الأمة ورمزا للشموخ والكبرياء والبطولة، مشيرًا إلى أن القوات المسلحة نفذت أول عملية بعد أيام قليلة من حرب 1967 وكان ذلك في راس العِش، وهو ما رفع الروح المعنوية عند المقاتلين والشعب المصري، ثم توالت العمليات حتى وصل المصريون إلى اليوم المشهود وهو السادس من أكتوبر من عام 1973.

وتابع الإعلامي: «في السادس من أكتوبر، حارب المقاتل والجندي المصري عن عقيدة، وفي لغة الحروب، فإن الحرب عبارة عن سلاح وعقيدة، لم يكن الوضع في أفضل أحواله، ولكن كانت لدينا عقيدة بأن ننتصر ونحقق أرضنا وكرامتنا وفعلنا ذلك، وأبهرنا العالم كله فكانت حرب أكتوبر عبارة عن ساحة كبيرة لإظهار قوة وإقدام الجندي المصري».