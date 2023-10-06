برلماني: نصر ٦ أكتوبر يوم البطولات والأمجاد ونستمد منه روح العزيمة

وصف النائب سليمان وهدان، عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، إن نصر 6 أكتوبر بيوم البطولات والأمجاد، الذي سيظل خالدا أبد الدهر ويجسد عنوانًا يُبرهن على بسالة وإخلاص المواطن المصري، والتى صنعها رجال القوات المسلحة بدمائهم الذكية فى ملحمة متكاملة أبهرت العالم، ولعل روح العزيمة والإصرار هي التي غلبت على الشعب المصري في معركة تحرير الوطن من الفاشية الدينية فى 30 يونيو 2013 ونستكملها اليوم بمواصلة مسيرتها، مؤكدا على أهمية الندوة التثقيفية للقوات المسلحة بمناسبة مرور 50 عاما على نصر أكتوبر المجيد، في رفع حالة الوعي المصري وبث روح الانتماء والتضحية لدى أبناء الشعب المصري بالتعريف بحقيقة ما قدمه جيل أكتوبر العظيم من تضحيات باسلة لصالح وطنهم.

وثمن "وهدان"، أن القوات المسلحة حققت معجزة تاريخية قفزت بمصر لمستوى آخر ليتمكن الجيش المصرى بالفكر والتخطيط والعزيمة أن يحقق النصر، موضحا: أن ما سطره جيل أكتوبر العظيم وفي القلب منه أهالي مدن القناة، من تضحيات ستظل خالدة فى وجداننا، والذي يدعو للفخر والاعتزاز الوطنى بما يعكسه من قوة وإرادة المصريين، فى استعادة حقوقهم وتمسكهم بسيادة الوطن وأرضه وكرامته.

ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن الاحتفال باليوبيل الذهبي لذكرى نصر أكتوبر، يأتي ليؤكد أن إرادة المصريين واصطفافهم خلف قيادتهم السياسية وقواتهم المسلحة هي السبيل الأمثل لقهر الصعاب والتحديات مهما كانت حجمها، إذ أن مصر تسطر في تاريخها المعاصر قصة آخرى من "حكاية الوطن" بطلها الشعب المصري وقائدها الرئيس عبد الفتاح، مضيفا: أن الدولة استطاعت بالتفاف الشعب المصري حوله للعبور بمصر إلى بر الآمان وسط خوض معارك لا تقل عن ذلك القتال فلا يمكن التغافل عما تم على أرض سيناء ضد الإرهاب، علاوة على استهداف الروح المعنوية للشعب المصري للنيل من استقرار الدولة المصرية ولكن كان وسيظل الوعي الشعبي هو الحصن المنيع لإفشال تلك المؤامرات.

وأشار "وهدان"، إلى أن أهالي مدن القناة "بورسعيد والسويس والإسماعيلية" كانوا في مقدمة صفوف تلك المعركة العظيمة والذين سجلوا حالة من التلاحم الشعبي حول رجال القوات المسلحة حتى استرداد الوطن، موضحا: أن الدولة ترد الجميل اليوم لأهالي سيناء بتنمية كاملة في كل أنحاء سيناء وإنفاق 610 مليارات جنيه لوضعها على خريطة التنمية الاقتصادية وأن تكون قناة السويس محور لوجيستي عالمي، موجها تحية لشهداء مصر الأبرار الذين قدموا حياتهم فداء للوطن وجادوا بأرواحهم تحت رايته والذين ولم تنضب بطولاتهم قط، ليكونوا هم صمام أمان الدولة المصرية وصونها أمام أعداء الوطن.