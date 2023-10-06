برلمانية: تقرير البرلمان الأوروبي لا يمت للواقع بصلة ويجب النظر إلى أرض الواقع

استنكرت النائبة مايسة عطوة، عضو مجلس النواب، التقرير الصادر عن البرلمان الأوروبي عن الأوضاع في مصر ، مؤكدة انه يعد تدخل غير مقبول في الشأن الداخلي للدولة المصرية، ﻻسيما وأن تقرير البرلمان الأوروبي لا يمت للواقع بصلة، استند الي معلومات مغلوطة وغير دقيقة، مطالبة بضرورة النظر الي أرض الواقع وما شهدته الدولة المصرية من الانجازات تمت في كل شبر في مصر خلال العشر سنوات الماضية.

وأوضحت عضو مجلس النواب أن الدولة المصرية ترفض أي تدخل في الشأن الداخلي، خاصة وأن البرلمان الأوروبي وغيره من المنظمات الدولية يتجاهلون الانتهاكات والتجاوزات التي تحدث في دول أوروبية خلال السنوات الماضية، ودائما ما يسعون للنرويج لأكاذيب عن الدولة المصرية لتشوية صورتها أمام العالم.

واضافت مايسة عطوة أن الشعب المصرى رافضا رفضا باتا عودة جماعة الإخوان الارهابية، موضحة أن الشعب أدرك فظاعة ما فعلته هذه الجماعة الظلامية من جرائم فى حق المصريين وحق مؤسسات الدولة ، وأن ما حدث قبل عشر سنوات لن يتكرر مرة أخرى.

كما أن الهيئة الوطنية للانتخابات تدير العملية الانتخابية بنزاهة وعدالة، وتوفر كافة الضمانات لشفافية ونزاهة وسلامة العملية الانتخابية وذلك من خلال توفير إشراف قضائي كامل على الانتخابات.