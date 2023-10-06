محافظ شمال سيناء: نشهد حالة من العبور التنموي الكامل وإنفاق مبالغ بالمليارات

قال اللواء محمد شوشة، محافظ شمال سيناء، إن المحافظة تشهد حالة من العبور التنموي الكامل و تم إنفاق مبالغ طائلة بالمليارات للوصول إلى التنمية الحقيقية في البلاد، كما ذكر الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأضاف محافظ شمال سيناء، خلال لقائه ببرنامج" صباح الخير يا مصر" على فضائية “مصر الأولى”، اليوم الجمعة، أن الفقر المائي يعد أهم ما تعاني منه شمال سيناء، حيث لا ترع ولا أبار، بينما كان الاعتماد على مياه الأمطار، مؤكدا أن أهالى منطقة شمال سيناء يجيدون الزراعة بشكل كبير، مشيرا إلى وجود 3 مصادر رئيسية للمياه فى محافظة شمال سيناء، اولهم: ترعة السلام والتى جاءت مياهها من ترعة الإسماعيلية وكانت مياه مخلوطة وتم تخطيطها لزراعة 275 ألف فدان فى منطقة بئر العبد ومنطقة شمال سيناء، والمصدر الثاني: محطة معالجة مياه البحر الأحمر وهذه المحطة تنتج مياه معالجة ثلاثية يسقي بها جميع أنواع الأشجار وتجلب هذه المحطة 5.6 مليون متر مكعب فى اليوم، ونتج عنه اتفاق مهندسي الزراعة والرى على زراعة 351 ألف فدان فى وسط سيناء، فوسط سيناء هو المستهدف لما تتمتع أرضية بتربة جيدة جدا ومستوية فكل مقومات الزراعة كانت تتوفر بهذه المنطقة عدا " ندرة المياة"، ثالثا: التجمعات التنموية وهى تعتمد على مياة الأبار وهذه المياه يأخذ منها المواطن و5 فدادين.

وأشار، شوشة إلى أنه يوجد 11 تجمعا تنمويا بشمال سيناء، و6 تجمعات بجنوب سيناء، فهذه التجمعات تختلف مساحتها ولكنها تتفق على أن كل مواطن قدم وحصل على هذه الفرصة يحصل على منزل و5 فدادين شاملة جميع المرافق.