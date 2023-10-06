منتخب مصر للطائرة يفوز على تونس ويقترب من التأهل لأولمبياد باريس

حقق منتخب مصر الأول لكرة الطائرة للرجال فوزا مهماً على نظيره التونسى بنتيجة 3/2 فى خامس جولاته بالتصفيات المؤهلة لأولمبياد باريس 2023 والمقامة حاليا باليابان.

بهذه النتيجة اقترب منتخب الفراعنة من التأهل لأولمبياد باريس فى ظل تقدمه فى التصنيف الأفريقى .

ويواصل منتخب مصر نتائجه الإيجابية بعد تحقيقه لقب البطولة الأفريقية التى أقيمت بالقاهرة مؤخراً.

ومن المقرر أن يخوض منتخب الطائرة سادس مواجهاته في التصفيات المؤهلة لأولمبياد باريس بمواجهة منتخب تركيا يوم الاحد على أن يختتم مشواره في التصفيات بلقاء فنلندا الإثنين المقبل.

ويمثل منتخب مصر في التصفيات كلا من: أحمد يوسف وحسام يوسف ورضا هيكل ومحمد عسران وسيف عابد وعبد الرحمن الحسينى وأحمد عمر ومحمد مصطفى "لعبة" ومحمد عادل وعبد الرحمن سعودى ومحمد رمصان ومحمد المهدى ومحمد رضا وأشرف اللقانى.

ويقود فراعنة الطائرة جهاز فنى مكون من الإيطالي فلافيو جولينيلى مديراً فنياً.

ويرأس البعثة الكابتن تامر بيبرس الذي ظهرت بصماته على نتائج مصر وسبق أن تولي رئاسة البعثة في البطولة الأفريقية التى توج بلقبها منتخب الفراعنة .