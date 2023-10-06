بحيرتان صناعيتان بوادي بعبع بجنوب سيناء للحماية من السيول

تفقد الدكتورأسامة الظاهر، رئيس قطاع المياه الجوفية، أعمال إنشاء بحيرتين صناعيتين علي وادي بعبع أحد أهم الاودية النشطة بمدينة أبو رديس بجنوب سيناء بسعة تخزينية تناهز 15 مليون متر مكعب.

أعمال الإنشاء تأتي لتعزيز منظومة تقليل الأخطار الناجمة عن العواصف المطرية بالمنطقة، كما تفقد الأعمال الصناعية التى جرى الانتهاء من تنفيذها والتى تقع ضمن أعمال البروتوكول الموقع بين الوزارة والهيئة الهندسية للقوات المسلحة للعمل على تقليل أخطار السيول المؤثرة على مدينة شرم الشيخ.

يأتي ذلك بناءً على توجيهات القيادة السياسية لوزارة الموارد المائية والري لاستكمال تنفيذ أعمال الحماية من أخطار السيول بالمحافظات المعرضة لأخطار السيول ومنها محافظة جنوب سيناء.

كان اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، قد تفقد استعدادات مدينة أبورديس؛ لمجابهة أضرار السيول، حيث تفقد أعمال حماية المدينة بوادي "بعبع" التي تمولها وزارة الموارد المائية والري تنفذها الشركة الوطنية للمقاولات بتكلفة ٨٠ مليون جنيه مرحلة أولى تشمل الأعمال قناة صناعية بطول ٦ كيلو ومعبر ايرلندي وأعمال تدبيش وخرسانة،وتشمل المرحلة الثانية إنشاء سد وبحيرتين.

وأشار فودة إلى أنه جرى إنشاء الكثير من المشروعات للحماية من أخطار السيول،منها 200 بحيرة فقط فى مدينة سانت كاترين، مشيرًا إلى أن مدينة أبورديس تعرضت لسيول جارفة فى عام 2020 أدت لمشاكل كبيرة بالمدينة؛ لذا تحركت المحافظة لحل هذه المشكلة وجرى إنشاء بحيرة وممر للسيل لحماية المدينة من أخطار السيول، وسيجرى أيضا إنشاء بحيرتين، كإجراء اضافي لتعزيز حماية أبورديس من أخطارالسيول.

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