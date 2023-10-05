رسميًا.. جامعة الأقصر تعلن إغلاق باب التحويل لكلية العلوم

قررت جامعة الأقصر، بقيادة الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس الجامعة، إغلاق باب التحويل إلى كلية العلوم بالجامعة، رسميًا مساء اليوم الخميس الموافق 5 أكتوبر، وأكدت أنها لن تقبل أية تحويلات بعد هذا الموعد.

وأوضح رئيس الجامعة، أن كلية العلوم بمدينة طيبة، تم تجهيزها بشكل نموذجي؛ طبقًا لمواصفات الجودة المعتمدة؛ لتخريج كوادر متميزة من طلاب العلوم، المؤهلين لسوق العمل، مشيرًا إلى أنها تضم عدة معامل منها: "الكيمياء، الجيولوجيا، الفيزياء، النبات، الحيوان"، وتضم كافيتريا، وملعب متعدد الأغراض، والمكاتب الإدارية.

ويشار إلى أنه لاتزال الفرصة متاحة أمام أبناء الأقصر الالتحاق بكلية العلوم من خلال نظام التحويل، بالدخول على الموقع الإلكتروني للتنسيق لتقليل الاغتراب، من خلال الرقم القومي، وشهادة الثانوية العامة.

وصدق مجلس جامعة الأقصر، في مجلسه السابق رقم 55 على إعلان كلية العلوم عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، كالتالي: عدد 10 أستاذ مساعد، بأقسام "الرياضيات، الفيزياء، الكيمياء، النبات، الجيولوجيا"، وعدد 7 مدرس بأقسام: "الرياضيات، الفيزياء، الكيمياء، النبات، الجيولوجيا"، وعدد 10 مدرس مساعد بأقسام: "الرياضيات، الفيزياء، الكيمياء، النبات، الجيولوجيا، الحيوان"، وعدد 10 معيد بأقسام: "الرياضيات، الفيزياء، الكيمياء، النبات، الجيولوجيا، الحيوان".