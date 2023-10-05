بمشاركة محمد صلاح.. ليفربول يتقدم على سان جيلواز بالشوط الأول

تقدم فريق ليفربول الإنجليزي، المحترف ضمن صفوفه النجم المصري محمد صلاح، على ضيفه أونيون سان جيلواز البلجيكي بهدف للا شئ، خلال الشوط الأول من المباراة التي تجمع بينهما حاليًا على ملعب أنفيلد، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة الدوري الأوروبي.

وبدأ صلاح المباراة في التشكيل الأساسي للريدز في ثاني مباريات الفريق في اليوروباليج هذا الموسم، ليواصل مشواره مع الحمر بموسمه السابع.

ويشارك محمد صلاح في المباراة رقم 150 له على ملعب أنفيلد معقل حمر الميرسيسايد، ليحقق رقمًا تاريخيًا ضمن أرقامه القياسية العديدة مع العريق البريطاني.

وسجل هدف اللقاء الوحيد حتى الآن، ريان جرافنبيرش في الدقيقة 44، بعد متابعة جيدة من تسديدة من زميله ترينت ألكسندر أرنولد، في كرة قوية ارتدت من حارس الخصم.

ويتصدر ليفربول جدول ترتيب المجموعة الخامسة من مجموعات بطولة الدوري الأوروبي بـ3 نقاط، فيما يأتي أونيون سان جيلواز ثالثًا بنقطة وحيدة، خلف تولوز الفرنسي بنفس عدد النقاط.