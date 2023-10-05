محمد صلاح يحقق رقمًا تاريخيًا في مباراة ليفربول بالدوري الأوروبي

حقق النجم المصري محمد صلاح، المحترف ضمن صفوف ليفربول الإنجليزي، مساء اليوم الخميس، رقمًا تاريخيًا بمشاركته في مباراة فريقه ضد أونيون سان جيلواز البلجيكي، المقامة حاليًا على ملعب أنفيلد، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة الدوري الأوروبي.

وتواجد صلاح في التشكيل الأساسي لفريق ليفربول في مواجهة الليلة أمام سان جيلواز في ثاني مباريات الريدز باليوروباليج هذا الموسم.

ويصل الفرعون المصري بمشاركته في هذا اللقاء، إلى 150 مباراة على ملعب أنفيلد معقل حمر الميرسيسايد.

وسجل محمد صلاح 103 أهداف على ملعب أنفيلد بقميص ليفربول، منذ انضمامه إليه في صيف 2017 قادمًا من روما الإيطالي.

وشارك نجم المنتخب الوطني في 313 مباراة مع الريدز في مختلف البطولات، سجل خلالها 190 هدفًا وصنع 83 آخرين.

وأحرز صلاح 4 أهداف في 8 مباريات هذا الموسم في جميع البطولات، أخرهم هدف في مباراة ليفربول أمام لاسك لينز النمساوي في الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة الدوري الأوروبي.

وتوج محمد صلاح بـ7 ألقاب مع ليفربول، هم: دوري أبطال أوروبا 2019، والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية في العام نفسه، ثم الدوري الإنجليزي موسم 2019-2020، وكأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة، وكأس الاتحاد الإنجليزي والدرع الخيرية في 2022.

ويتصدر ليفربول جدول ترتيب المجموعة الخامسة من مجموعات بطولة الدوري الأوروبي بـ3 نقاط، فيما يأتي أونيون سان جيلواز ثالثًا بنقطة وحيدة، خلف تولوز الفرنسي بنفس عدد النقاط.