التعادل يحسم مواجهة الشباب والرياض في الدوري السعودي

حسم التعادل الإيجابي، مواجهة الشباب والرياض بهدفين لمثلهما، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الخميس، على ملعب الأمير فيصل بن فهد، ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري السعودي (دوري روشن).

وقص أندري جراي شريط أهداف اللقاء في الدقيقة 36 ليتقدم لفريق الرياض، قبل أن يحرز المدافع المغربي رومان سايس هدف التعادل للشباب في الدقيقة 53.

أعاد خوانمي أصحاب الأرض للمقدمة في الدقيقة 73، ثم سجل إياجو سانتوس هدف التعادل للضيوف في الدقيقة 88 من عمر المباراة.

بهذا التعادل، واصل الشباب مسلسل نزيف النقاط للمباراة الثانية على التوالي بعد الخسارة من الهلال بالجولة الماضية بثنائية دون رد.

بتلك النتيجة، احتل الشباب المركز الحادي عشر بجدول ترتيب الدوري السعودي (دوري روشن) برصيد 9 نقاط، فيما جاء الرياض في المركز الثالث عشر وفي رصيده 8 نقاط.