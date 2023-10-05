موقف ميسي.. قائمة منتخب الأرجنتين لمواجهتي باراجواي وبيرو

أعلن ليونيل سكالوني، المدير الفني لمنتخب الأرجنتين، اليوم الخميس، قائمة اللاعبين المستدعاة لخوض مواجهتي باراجواي وبيرو في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026.

ويخوض منتخب الأرجنتين مواجهة ضد باراجواي يوم 13 أكتوبر الجاري، ثم يواجه بيرو يوم 18 من نفس الشهر، في الجولتين الثالثة والرابعة من تصفيات كأس العالم 2026، الذي يقام في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

وشهدت قائمة المنتخب الأرجنتيني، تواجد النجم ليونيل ميسي لاعب وقائد فريق إنتر ميامي الأمريكي، بالرغم من الإصابة التي تعرض له مؤخرًا، وأبعدته عن آخر 4 مباريات في الدوري الأمريكي.

كما شهدت القائمة، عودة باولو ديبالا لاعب روما الإيطالي، في ظل غياب أنخيل دي ماريا جناح بنفيكا البرتغالي وليساندرو مارتينيز مدافع مانشستر يونايتد الإنجليزي للإصابة.

وضم سكالوني لقائمة منتخب التانجون زميل ميسي في فريق إنتر ميامي فاكوندو فارياس، وكارلوس ألكاراز لاعب ساوثهامبتون الإنجليزي، وماركو بيليجرينو لاعب ميلان الإيطالي.

وكان منتخب الأرجنتين، استهل مشواره في التصفيات المؤهلة لمونديال 2026 بالفوز على الإكوادور وبوليفيا في أول جولتين.

منتخب الأرجنتين

قائمة منتخب الأرجنتين

حراسة المرمى: إيميليانو مارتينيز (أستون فيلا)، فرانكو أرماني (ريفر بليت)، خوان موسو (أتالانتا)، والتر بنيتيز (آيندهوفن).

خط الدفاع: خوان فويث (فياريال)، جونزالو مونتيل (نوتينجهام فورست)، مولينا (أتلتيكو مدريد)، جيرمان بيزيلا (ريال بيتيس)، كريستيان روميرو (توتنهام)، لوكاس مارتينيز (فيورنتينا)، نيكولاس أوتاميندي (بنفيكا)، ماركو بيليجرينو (ميلان)، ماركوس أكونيا (إشبيلية)، نيكولاس تاجليافيكو (أياكس)، لوكاس سكوفيل (أتلتيكو بارانيسي).

خط الوسط: لياندرو باريديس (روما)، جايدو رودريجيز (ريال بيتيس)، إنزو فرنانديز (تشيلسي)، رودريجو دي بول (أتلتيكو مدريد)، بالاسيوس (باير ليفركوزن)، كارلوس ألكاراز (ساوثهامبتون)، جيوفاني لو سيلسو (توتنهام)، أليكسيس ماك أليستر (ليفربول)، تياجو ألمادا (أتالانتا يونايتد).

خط الهجوم: بروزو زابيلي (أتلتيكو بارانيسي)، باولو ديبالا (روما)، ليونيل ميسي (إنتر ميامي)، جوليان ألفاريز (مانشستر سيتي)، لاوتارو مارتينيز (إنتر ميلان)، فاكوندو فارياس (إنتر ميامي)، لوكاس بيلتران (فيورنتينا)، أليخاندرو جارناتشو (مانشستر يونايتد)، نيكولاس جونزاليس (فيورنتينا)، لوكاس أوكامبوس (إشبيلية).

وكان ليونيل ميسي انتقل إلى إنتر ميامي الأمريكي في فترة الانتقالات الصيفية الماضية، في صفقة انتقال حر، بعدما انتهى عقده مع باريس سان جيرمان الفرنسي.