تعرف على قائمة الاتحاد السكندري لمواجهة الجونة

أعلن الجهاز الفني لفريق الكرة بنادي الاتحاد السكندري ،بقيادة طارق العشري ،عن قائمة اللاعبين التي ستدخل معسكر مباراة الجونة ،والمقرر إقامتها غداً الجمعة ،على ملعب استاد الإسكندرية ،ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر منافسات مسابقة الدوري الممتاز للموسم الجديد .

جاءت قائمة الاتحاد السكندري كالآتي :



حراسة المرمى: المهدي سليمان - عمر صلاح .

خط الدفاع :هشام صلاح -محمود شبانه -سيف تقا - أحمد ياسين -

عمرو صالح - مصطفى إبراهيم .

خط الوسط :خالد الغندور- زغلول - مورو ساليفو -هاني الطامي - عمر الوحش - أحمد عيد - كريم الديب -أحمد عادل ميسي -بيكالي اوبامي.

خط الهجوم : مابولولو - بواتينج - رجب عمران.