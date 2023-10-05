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الخميس 05 أكتوبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

جثتان ومصاب إثر تصادم سيارتين نقل أعلى الطريق الدائري

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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لقي شخصان مصرعهما إثر تصادم سيارتين نقل أعلى الطريق الدائري اتجاه السلام.

تلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها وقوع حادث تصادم أعلى الطريق  الدائري السريع اتجاه السلام وأمام بنزينة موبيل، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة إسعاف وبالفحص تبين تصادم  سيارتين نقل وأسفر الحادث عن مصرع شخصين وإصابة ثالث.

جري نقل الجثتين والمصاب إلي  مستشفي القاهرة الجديدة تحت تصرف النيابة العامة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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أجهزة الأمن أعلي الطريق الدائري تصادم سيارتين
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