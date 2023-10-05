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الخميس 05 أكتوبر 2023
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رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

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أعضاء الاتحاد العام للمصريين في بريطانيا وأبناء الجالية يدعمون الرئيس السيسي.. صور

اعضاء الاتحاد العام
اعضاء الاتحاد العام للمصريين في بريطانيا
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توافدن أعداد كبيرة من أبناء الوطن في بريطانيا وأعضاء الاتحاد العام للمصريين في انجلترا وويلز وليفربول وكافة المقاطعات البريطانية إلى مقر القنصلية المصرية في العاصمة البريطانية لندن حيث بايع الجميع الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية قادمة.

وحمل المتوافدون إلى مقر القنصلية الرايات والاعلام المصرية وصور الرئيس عبد الفتاح السيسي احتفالا بهذه المناسبة.

أشارت المهندسة مرفت خليل رئيس الاتحاد العام للمصريين في بريطانيا، إلي أن هذه المجموعات جاءت للتعبير عن وقوفها خلف الوطن أولا دعما للانجازات المحققة والمشروعات التي لم يتم جني ثمارها بعضها حتى الآن .

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