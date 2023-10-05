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الخميس 05 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

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القوات البحرية تستقبل قائدي "أطلانطا" و"حارس البحر".. صور

القوات البحرية تستقبل
القوات البحرية تستقبل قائدي "أطلانطا" و "حارس البحر"
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التقى الفريق أشرف عطوة قائد القوات البحرية بالفريق بحرى  خوسيه نونيز تورينت قائد العملية البحرية الأوروبية “أطلانطا”،  تناول اللقاء الموضوعات ذات الاهتمام المشترك فيما يتعلق بالأمن البحرى بالمنطقة، بالإضافة إلى بحث سبل تعزيز التعاون بين الجانبين، وذلك فى إطار حرص القوات المسلحة على تعزيز مجالات التعاون العسكرى مع مختلف الدول لدعم جهود الأمن والاستقرار البحرى بالمنطقة.

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كما التقى قائد القوات البحرية بقائد العملية البحرية “حارس البحر” التابعة للقيادة البحرية لحلف شمال الأطلنطى على هامش زيارة عدد من سفن العملية لقاعدة الإسكندرية البحرية، وذلك بحضور عدد من الملحقين العسكريين.

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تضمن اللقاء عدداً من الموضوعات الخاصة بالحفاظ على الأمن البحرى بالمنطقة، بالإضافة لاستعراض الأنشطة التى تم تنفيذها أثناء التدريب البحرى العابر فى نطاق الأسطول الشمالى بمشاركة عدد من القطع البحرية المصرية وعدد من القطع البحرية التابعة للعملية (حارس البحر).

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يأتى ذلك تأكيداً على الروابط المتميزة بين القوات البحرية المصرية ونظائرها بالدول الصديقة.
 

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