محافظ الشرقية يتابع أعمال حصاد محصول الأرز

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، اليوم الخميس، أهمية محصول الأرز والذي يُعد من أهم المحاصيل الاستراتيجية بالمحافظة لأهميته الغذائية وما يحققه من عائد اقتصادي، كما تُعد محافظة الشرقية من المحافظات الرائدة في زراعته، كونه العصب الرئيسي لقوت الشعب.

وتابع محافظ الشرقية مع المهندس حسين أحمد طلعت وكيل وزارة الزراعة سير انتظام أعمال حصاد محصول الأرز لهذا الموسم، مؤكداً ضرورة التزام الجهات المسوقة للأرز بتخزينه طبقاً لقواعد التخزين السليمة بالسعات التخزينية المحددة.

ومن جانبه، أوضح وكيل وزارة الزراعة أن إجمالي ما تم حصاده حتى اليوم بلغ 90384 فدان أرز، مشيرًا إلى أن مساحة الأرز المزروعة هذا العام بلغت 298 ألفا و622 فدان أصناف (سخا 101، سخا 104، سخا 107، سخا 108، جيزة 177، جيزة 178، جيزة 179، سوبر 300 ، هجين مصر1) .

وأضاف وكيل وزارة الزراعة أنه يتم مراعاة الضوابط اللازمة للتعامل مع محصول الأرز والتي تشمل أن تكون حبة الأرز ممتلئة تامة النضج والجفاف بدرجة نقاوة لا تقل عن 94% وبنسبة رطوبة لا تزيد عن 14% وأن يكون الأرز خاليا من الشوائب كالرمل والحصى والتراب والدنيبة والحبوب الغريبة وكذلك الحبوب الفارغة تماما والضامرة والعفنة والمصابة بالحشرات والحبة الحمراء والمقشورة وكذلك خلو المواقع التخزينية المعدة لاستلام وتخزين الأرز الشعير من أي محاصيل أخرى والتأكد من خلوها من أي إصابات حشرية.