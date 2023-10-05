أسقف البحر الأحمر يشارك في وضع إكليل من الزهور على قبر الجندي المجهول.. صور

شارك الانبا ايلاريون اسقف البحر الأحمر اليوم وضع إكليل من الزهور على قبر الجندى المجهول بمناسبة ذكرى السادس من أكتوبر، حيث قام اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر ، بوضع إكليل الزهور علي النصب التذكاري للشهداء احتفالاً بالذكري ال 50 لنصر أكتوبر ، يرافقه اللواء محيي سلامة مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحر الأحمر ، و العقيد وائل محمد متولي قائد قطاع البحر الأحمر العسكري .

وعزفت الفرقة الموسيقية السلام الوطني، وسلام الشهيد ، في تقليد عسكري أصيل للوفاء بشهداء مصر ، وما قدموه للوطن من بطولات وتضحيات فداء لعزته ومجده ،

من جانبه قدم المحافظ التهنئة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي ، وجميع أبناء الوطن بمناسبة الذكرى ال 50 لنصر اكتوبر العظيم ، كما قدم تهنئة خاصة لقوات الجيش والشرطة تقديراً لما يقدمونه من تضحيات وواجبات للحفاظ علي أمن وأمان واستقرار الوطن ، مؤكداً أن مصر تفتخر بكل جندي وكل ظابط من شهدائها الأبطال الذين ضحوا بدمائهم الطاهرة من أجل الوطن .

حضر وضع إكليل الزهور الأستاذ كمال سليمان السكرتير العام المساعد والعميد تامر سمير رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ ، واللواء إيهاب رأفت مستشار المحافظ لشئون المديريات والمدن والعقيد جوي اركان حرب هيثم محمد المستشار العسكري للمحافظة و العديد من القيادات الأمنية والتنفيذية ورجال الدين بالمحافظة الساحلية، كما صاحب نيافته ابونا القمص مينا عزيز مسؤل العلاقات العامة بالايبارشية وجناب القمص يؤانس اديب وكيل الكنيسة الكاثوليكيه للاقباط بالبحر الأحمر.



