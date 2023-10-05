العثور على جثة عامل في ظروف غامضة داخل مسكنه بأوسيم

يجري ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة برئاسة اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة تحريات أمنية مكثفة لسرعة كشف ملابسات وتفاصيل واقعة العثور على جثة أحد الأشخاص داخل مسكنه في ظروف غامضة بدائرة مركز شرطة أوسيم شمال المحافظة.

وتلقى ضباط مباحث مركز شرطة أوسيم بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها العثور على جثة أحد الأشخاص داخل مسكنه بدائرة المركز.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وجاري الوقوف علي ملابسات وتفاصيل الواقعة وتم نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.