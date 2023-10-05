شمال سيناء تعلن رفع درجة الاستعداد لمواجهة التقلبات الجوية

رفعت محافظة شمال سيناء درجة الاستعداد لمواجهة الظروف الجوية الراهنة مع اقتراب حلول فصل الشتاء.

وقال العميد أسامة الغندور، سكرتير عام محافظة شمال سيناء اليوم في بيان إنه تم رفع درجة الاستعداد على مستوى غرف العمليات الفرعية في مجالس المدن وفي قطاع مياه الشرب والصرف الصحي.

وأكد الغندور على رفع درجة الاستعداد وتفعيل غرف العمليات وتجهيز المعدات المستخدمة في مواجهة الأمطار والسيول مع وضع مخطط لمواجهة أي تطورات قد تحدث بسبب الظروف الجوية

واستعدت محافظة شمال سيناء لموسم الأمطار وفصل الشتاء بتطهير مخرات ومجاري السيول بكافة المدن تحسبا لتعرض المحافظة لسقوط أمطار غزيرة في فصل الشتاء.

وأعلن اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء عن الاستعداد مبكرًا لموسم الأمطار والسيول وذلك من خلال رفع درجة الاستعداد ومراجعة خطط الطوارئ وتطهير مخرات ومجاري السيول في نطاق المحافظة، مطالبا رؤساء مجالس المدن بحصر جميع المباني في مخرات السيول

كما أعلن اللواء أسامة عفش رئيس مدينة العريش عن تشكيل لجنة برئاسته وعضوية كلا من إدارة الأزمات والكوارث بالمجلس والإدارة الهندسية والإدارة العامة للمياه الجوفية والري ومدير الصرف الصحي بالعريش وشركة الكهرباء لرفع المعوقات التي تعوق مجري السيل وتطهير وتسوية مجري الوادي من أكوام التراب وعلية تحركت اللجنة وقامت بعملها مدعومة بالمعدات اللازمة وتم تطهير ورفع أي معوقات بمجري سد الوادي بالكامل ونتقدم بالشكر للقائمين بالأعمال.

وتعرضت مدينة العريش خلال الأيام الماضية لموجة من سقوط أمطار غزيرة اسفرت عن تراكم مياه الأمطار في الشوارع والميادين الرئيسية وتم إغلاق عدد منهم حتى تم تطهيرها ونزح مياه الأمطار.