الكويت تعرب عن ترحيبها لرغبة السعودية استضافة كأس العالم 2034

أعربت وزارة الخارجية الكويتية عن ترحيب دولة الكويت برغبة المملكة العربية السعودية الشقيقة في استضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم 2034.

وأكدت الخارجية الكويتية اليوم الخميس، في بيان لها تأييد دولة الكويت التام لمساعي السعودية وجهودها لاحتضان هذه البطولة التي تعكس ما توصلت إليه المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي من نهضة شاملة تمكنها من تنظيم مختلف الفعاليات الرياضية الدولية.

