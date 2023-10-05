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الخميس 05 أكتوبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الكويت تعرب عن ترحيبها لرغبة السعودية استضافة كأس العالم 2034

كأس العالم
كأس العالم
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أعربت وزارة الخارجية الكويتية عن ترحيب دولة الكويت برغبة المملكة العربية السعودية الشقيقة في استضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم 2034.
وأكدت الخارجية الكويتية اليوم الخميس، في بيان لها تأييد دولة الكويت التام لمساعي السعودية وجهودها لاحتضان هذه البطولة التي تعكس ما توصلت إليه المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي من نهضة شاملة تمكنها من تنظيم مختلف الفعاليات الرياضية الدولية. 
 

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الكويت كأس العالم السعودية
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