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الخميس 05 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

بالصور.. محافظ بورسعيد يشهد احتفالية اليوبيل الذهبي لانتصارات أكتوبر

محافظ بورسعيد يشهد
محافظ بورسعيد يشهد احتفالية اليوبيل الذهبي لانتصارات أكتوبر
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شهد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، احتفالية، اليوم الخميس، بقاعة فايزة أبو النجا بديوان عام المحافظة، ضمن الاحتفالات باليوبيل الذهبي لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة، بحضور عدد من أبطال حرب أكتوبر، واللواء مازن صبري، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بورسعيد، والدكتور أيمن ابراهيم، رئيس جامعة بورسعيد، لفيف من القيادات التنفيذية والأمنية ونواب المحافظة بمجلسي النواب والشيوخ.

وتضمنت الاحتفالية التي حضرها المئات من طلاب المدارس عروضا فنية واستعراضية عن حرب أكتوبر بمشاركة أطفال يرتدون زي الجيش المصري.

ووجه محافظ بورسعيد التهنئة للحضور بمناسبة اليوبيل الذهبي لذكرى انتصارات حرب أكتوبر المجيدة، مؤكدا أن الجيش والشعب المصري ظلوا 6 سنوات للتجهيز للمعركة، حيث صبر الشعب وتحمل الأوضاع الاقتصادية وقتها من أجل توفير أموال لتسليح الجيش المصري الذي كان يُخطط ويتدرب رجاله للمعركة، ويقدمون أرواحهم يونيًا فداء للشعب وتراب الوطن.

وكان محافظ بورسعيد قد وضع إكليلاً من الزهور، على النصب التذكاري للشهداء في ميدان الشهداء - المسلة - أمام ديوان عام المحافظة، وعزفت الموسيقى العسكرية سلام الشهيد عقب وضع إكليل الزهور، في الوقت الذي تواجدت أعداد كبيرة من المواطنين بميدان الشهداء للاحتفال بذكرى انتصارات أكتوبر، كما وقف تلاميذ المدارس حاملين أعلام مصر على الجانبين، ومتفاعلين مع الأغاني الوطنية التي أذاعتها الإذاعة المحلية بالمحافظة.

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