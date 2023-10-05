بريطانيا تتهم روسيا بالتخطيط لوضع ألغام في البحر الأسود

اتهمت بريطانيا، روسيا بالتخطيط لتخريب ناقلات مدنية محملة بالحبوب الأوكرانية من خلال زرع ألغام بحرية بالقرب من موانئ البحر الأسود في البلاد، بحسب ما ذكرت صحيفة "الجارديان" البريطانية الخميس.

وبناء على ما قالت إن معلومات استخباراتية رفعت عنها السرية، قالت المملكة المتحدة إن روسيا لا تريد مهاجمة السفن المدنية مباشرة باستخدام الممر الإنساني الأوكراني الذي تم إنشاؤه حديثا بالصواريخ، ولكن بدلا من ذلك تحاول تدميرها سرا.

وقالت وزارة الخارجية البريطانية أن روسيا ستسعى بعد ذلك إلى إلقاء اللوم على أوكرانيا في فقدان أي سفن شحن في محاولة للتهرب من المسؤولية، وقالت المملكة المتحدة إنها ستعلن عن ذلك من أجل ردع موسكو عن تنفيذ الخطة.

واتهم وزير خارجية المملكة المتحدة جيمس كليفرلي، روسيا بـ "استهداف" سفن الشحن المدنية، قائلا: "نرى مباشرة محاولات روسيا إلقاء اللوم على أوكرانيا في هجماتها."