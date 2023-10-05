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الخميس 05 أكتوبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

بعد سقوط أمطار خفيفة.. تعرف على مواعيد نوات الإسكندرية 2023

نوات الاسكندرية
نوات الاسكندرية
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بدأ منذ الساعات الاولى في صباح اليوم الخميس هطول امطار خفيفة محذرة من بدء نوات مدينة الإسكندرية، والتي تزداد شدتها مع اقتراب فصل الشتاء، حيث تشهد مدينة الإسكندرية مجموعة من النوات والتي تختلف حدتها بداية من فصل الخريف وصولا الي فصل الشتاء هذا العام 2023. 

وأصدرت هيئة ميناء الإسكندرية جدول ومواعيد نوات مدينة الإسكندرية هذا العام، بداية من شهر اكتوبر الجاري وصلا الي شهر ديسمبر، بينما تزداد النوات في شهر يناير والتي يتم الإعلان عنها لاحقًا. 

ووفقًا لجدول النوات 2023، والذي يعلن عن مواعيد النوات لتحذير المواطنين، تشهد مدينة الاسكندرية،  اولى نواتها وهي نوة الرياح الصليبة، التي يتوقع أن تأتي على مدينة الإسكندرية في 20 أكتوبر، وتستمر لمدة 3 أيام، وتصاحبها رياح غربية، مع وجود امطار غالبًا.

أما عن نوة المكنسة التي تهب في 16 نوفمبر، وتستمر لمدة 4 أيام، يصاحبها رياح شمالية غربية ومع وجود الأمطار الشديدة، وفي 22 من نوفمبر القادم تهب نوة باقي المكنسة، والتي تستمر لمدة 4 أيام، تصاحبها رياح جنوبية غربية ممطرة. 

بينما تزداد صعوبة النوات بالوصول إلى نوة قاسم، في 4 ديسمبر، تستمر لمدة 5 أيام، وتصاحبها رياح جنوبية غربية، ورياح شديدة.

وتأتي اخر نوات فصل الخريف عبر نوة الفيضة الصغرى، في 19 ديسمبر، وتستمر لمدة 5 أيام، يصاحبها رياح شمالية غربية ممطرة، وارتفاع في الأمواج.

بينما نختم هذا العام بنوة عيد الميلاد التي تبدأ يوم 28 ديسمبر وتستمر يومين، مع هطول أمطار شديدة بالإضافة إلى رياح غربية، ونستكمل باقي نوات فصل الشتاء مع بداية عام 2024 ولم يتم إعلان عن جدولها بعد.

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