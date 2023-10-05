تألق لاعبا طلائع الجيش في الرماية والجودو| «عبد القادر» يفوز بذهبية إفريقيا.. و«سامي» يحرز برونزية العالم

الخميس 05/أكتوبر/2023 - 01:28 ص

تتواصل إنجازات أبطال المؤسسة العسكرية ونادي طلائع الجيش فى شهر الانتصارات، شهر أكتوبر العظيم، رافعين علم مصر عاليًا خفاقا في مختلف البطولات والميادين.



فقد نجح البطل محمد حمدي عبد القادر لاعب نادي طلائع الجيش والمنتخب القومى لرماية البندقية عشره متر فى الحصول على الميدالية الذهبية في البطولة الإفريقية لرماية المسدس والبندقية والخرطوش، ليضمن بطاقة التأهل لأوليمبياد باريس 2024، وذلك فى البطولة المقامة حاليًا بالقاهرة علي ميادين رماية مدينة مصر الدولية بالعاصمة الإدارية بمشاركة 250 رامي ورامية يمثلون 15 دولة.

وفى بطولة العالم للجودو توج البطل يسري سامي محمود لاعب نادي طلائع الجيش والمنتخب القومي للجودو برونزية العالم فى وزن ( 60 كجم ) فى بطولة العالم للشباب المقامة حاليًا بالبرتغال، وهى أول ميدالية لمصر في تاريخ بطولات العالم للجودو للشباب منذ 17 عام يحصل عليها البطل يسري سامي لاعب نادى طلائع الجيش والمنتخب القومي.

جاءت ميدالية يسري سامي بعد الفوز على بطل أوزبكستان زاموشاري بك مرادوف المصنف رقم 24 عالميًا.

وكان سامي تأهل للمنافسة على البرونزية بعد الفوز على بطل كازاخستان امان باكيتزخان بالنقطة الذهبية في منافسات الترضية، وفى دور الـ 32 بالفوز على البلجيكي إيميلي ماردين الـ “ 55 عالميًا” بعلامة “وازاري”، ويتفوق على الإسباني لويس باراسو لوبيز الـ “ 22 عالميًا” بعلامة “إيبون”.