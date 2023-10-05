استقرار سعر صرف العملات في البنوك اليوم الخميس 5 أكتوبر 2023

واصلت أسعار صرف العملات العربية والأجنبية، حالة الاستقرار المسيطرة عليها مقابل الجنيه المصري في مستهل تعاملات اليوم الخميس 5 أكتوبر 2023، عند نفس مستوى إغلاق أمس نظرا لإغلاق البنوك اليوم احتفالا بذكرى نصر أكتوبر المجيد، وذلك وفقا لآخر تحديث وارد عبر الموقع الإلكتروني للبنك المركزي المصري.

وسجل متوسط سعر صرف الدولار الأمريكي، مقابل الجنيه المصري فى البنك المركزي المصري بداية تداولات اليوم عند نحو 30.84 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

كما سجل متوسط سعر العملة الأوروبية الموحدة “اليورو” في البنك المركزي المصري نحو 32.28 جنيه للشراء و32.43 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الجنيه الإسترليني مقابل نظيره المصري فى البنك المركزي المصري نحو 37.16 جنيه للشراء و37.33 جنيه للبيع.

وثبت متوسط سعر صرف الفرنك السويسري في البنك المركزي المصري عند نحو 33.39 جنيه للشراء و33.54 جنيه للبيع.

فيما سجل 100 ين ياباني في البنك المركزي المصري نحو 20.56 جنيه للشراء و20.65 جنيه للبيع.

وسجل الدولار الأسترالي في البنك المركزي المصري نحو 19.48 جنيه للشراء، و19.56 جنيه للبيع.

ووصل سعر صرف اليوان الصينى فى البنك المركزي المصري نحو 4.22 جنيه للشراء و4.24 جنيه للبيع.

وعلى صعيد متوسط أسعار صرف العملات العربية، في البنك المركزي المصري بداية تعاملات اليوم الخميس، وأكثرها انتشارا وإقبالا في السوق المصرفي المصري ( الريال السعودي، والدرهم الإماراتي، والدينار الكويتي) والتي شهدت حالة من الهدوء النسبي مقابل الجنيه المصري.

وسجل متوسط سعر صرف الريال السعودي في البنك المركزي المصري نحو 8.21 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع.

واستقر سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي المصري نحو 99.64 جنيه للشراء و100.10 جنيه للبيع.

وسجل الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري نحو 8.39 جنيه للشراء و8.42 جنيه للبيع

وسجل الدينار البحريني في البنك المركزي المصري نحو 81.78 جنيه للشراء، و82.12 جنيه للبيع.

وسجل الريال العماني في البنك المركزي المصري نحو 80.08 جنيه للشراء، و80.41 جنيه للبيع.

وسجل الريال القطري في البنك المركزي المصري نحو 8.45 جنيه للشراء، و8.49 جنيه للبيع.

وسجل الدينار الأردني في البنك المركزي المصري نحو 43.42 جنيه للشراء، و43.72 جنيه للبيع.