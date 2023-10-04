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الخميس 05 أكتوبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

دوري أبطال أوروبا.. فودين يتقدم لـ«مانشستر سيتي» على لايبزيج بالشوط الأول

مباراة مانشستر سيتي
مباراة مانشستر سيتي أمام لايبزيج
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أنهى فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، الشوط الأول من مباراته ضد لايبزيج الألماني، متقدمًا بهدف للا شئ، في اللقاء الذي يقام حاليًا على ملعب رد بول إرينا ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وأحرز فيل فودين هدف السيتي في الدقيقة 25 من صناعة ريكو لويس، ليضع السماوي في المقدمة على أصحاب الأرض.

ويتساوى مانشستر سيتي مع لايبزيج في عدد النقاط، حيث يتصدران جدول ترتيب المجموعة السابعة بمجموعات دوري أبطال أوروبا بـ3 نقاط، بينما يأتي النجم الأحمر الصربي ثالثًا ويتذيل يونج بويز السويسري الترتيب بلا نقاط للثنائي.

ودخل مانشستر سيتي، المباراة أمام لايبزيج، بالتشكيل التالي.

حراسة المرمى: إيدرسون

خط الدفاع: كايل والكر - أكانجي - روبن دياز - جفارديول

خط الوسط: ريكو لويس - رودري - فيل فودين

وفي الهجوم: برناردو سيلفا - إيرلينج هالاند - جاك جريليش.

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