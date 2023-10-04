محافظ القليوبية يشهد ختام فاعليات مبادرة "صيف شبابنا" بالعبور

شهد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، مساء اليوم الأربعاء، فعاليات الاحتفالية الكُبرىٰ التي نظمتها مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية بمناسبة ذكرىٰ انتصارات السادس من أكتوبر المجيدة، وختام الأنشطة لمبادرة صيف شبابنا والتي أُقيمت بمركز التنمية الشبابية بالعبور.

جاء ذلك بحضور الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، وعددًا من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، والدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، وبمشاركة أكثر من 1500 شاب وفتاة من أعضاء مراكز الشباب على مستوى المحافظة.

وفي مُستهل الاحتفالية تفقدَّ "محافظ القليوبية" ومُرافقوه معكسر الكشافة والجوالة التابعة لمديرية الشباب والرياضه ومعرض الحرف اليدوية والتُراثية الذي يتم تنفيذه على مستوى مراكز شباب المحافظة، مُستمعين إلى شرح لكل نشاط من النشاطات الموجوده داخل المعرض، ويشتمل المعرض على عدة شعب منها شعب فنون تشكيلية وتشكيلية وشعبة البيئة والتي تعمل على تدوير الخامات كالكراتين وإستغلالها الإستغلال الأمثل بالإضافة إلى إنعقاد ورش تدريبية لجميع المُتدربين.

هذا وقد بدأت الإحتفالية بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية أعقبها قراءة آيات من الذكر الحكيم، ثم عرض أنشطة وإنجازات مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية خلال الفتره من عام ٢٠١٤م حتى ٢٠٢٣م، وأضاف الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية أن مديرية الشباب والرياضة إستطاعت مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية من تنفيذ ٢٥ مبادرة شبابية بإجمالي ١٥٥ ألف مستفيد، و٥٤٠ برنامج متنوع بإجمالي ١١٩ ألف مستفيد، و١١٨ مشروع إستثماري بنظام حق الإنتفاع بقيمة بلغت ٧٥٠ مليون جنيه،

كما شهدت الإحتفالية عرض فيديو عن إنتصارات السادس من أكتوبر المجيدة ١٩٧٣ وأهم الدروس المستفادة من نصر أكتوبر العظيم والتي يحتاجها المصريين في الوقت الحالي لمواجهة المؤامرات الخارجية، وتأتي على رأس هذه الدروس المُستفاده من حرب أكتوبر هي الروح التي عاشها المصريون في تلك الفترة والتخطيط المُنظم والإصطفاف خلف القيادة المصرية والإرادة القوية، وهو ما تشهدهُ مِصْر الآن في عهد فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لمواصلة مسيرة التنمية والتقدم.

ومن جانبه أشار الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية إلى أن الإحتفالية تأتي ضمن الإحتفالات بالذكرى الخمسين لنصر أكتوبر المجيد وختام أنشطة مبادرة صيف شبابنا لتعريف النشء من الشباب المصريّ بما حققته العسكرية المصرية والشعب المصريّ العظيم من بطولات ساهمت في هذا النصر، مُشيدًا بحجم الإنجازات والمبادرات والفعاليات التي شهدتها محافظة القليوبية تحت رعاية الأستاذ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية الذي لا يدخر جهدًا في الدعم والمشاركة في جميع الفعاليات التي تُقام بالمحافظة تشجيعًا لشباب المُشتقبل كونهم الهدف الرئيسي في إزدهار الأوطان، وتوجه الصبروط بالشكر للقوات المسلحة المصرية ولأُسر الشهداء من العاملين بالشباب والرياضة بالقليوبية تقديرًا وعرفانًا لأرواحهم ودمائهم الطاهرة التي قدموها دفاعًا عن الوطن وحماية أراضيه.

وأكدَّ "محافظ القليوبية" أن ذكرى إنتصارات السادس من أكتوبر المجيدة عام ١٩٧٣م، تُمثل تجسيدًا حيًا لإصرار وعزيمة الشعب المصريّ الذي تحدى المستحيل، وسجلت قواته المسلحة الباسلة صفحة جديدة من الفخر والعزة لمِصرَّ والأمة العربية، وستظل تلك الانتصارات خالدة عبر الزمن وسنظل دائمًا وأبدًا نتذكر هذا النصر بكل فخر وعزة عبر آلاف السنين، مُشيرًا إلى أن الإنتصارات التي حققها أبطالنا من رجال القوات المسلحة ستظُل دائمًا مبعث إعتزاز الشعب بقواته المسلحة، مُضيفًا أن القوات المسلحة المصرية ستظل دائمًا وأبدًا القوة والحصن التي تُحافظ على سلامة الوطن ووحدة أراضيه، مُهنئًا الشعب المصري والقيادة السياسية والقوات المسلحة الباسلة والشرطة بالذكرىٰ الـ50 لإنتصارات أكتوبر، لافتًا إلى أن دور الشباب مهمٌ في بناء المجتمع متمثلًا بحضاراته وإنجازاته وتقدمه وتطوره، فهم عماد الوطن والأمة وهم من يساهمون في نجاحه والدفاع عن القضايا العامة فيه، كما أنّهم صُنّاع القرارات وهم الأيادي العاملة اللازمة لبنائُه ودفع عجلة الإقتصاد فيه، بالإضافة إلى كونهم بوصلة الثقافة والتغذية الفكرية فهم الدم الذي يجري في عروق هذا الوطن فيُحركه لينهض بين الأمم، فبالشباب تتباهى أوطاننا في محافل العلم وساحات التطور والإبتكار.



وفي السياق ذاته تضمن الإحتفال فقرات غنائية، تم خلالها تقديم مجموعة مُتميزة من الأغاني الوطنية الخالدة من كورال ضخم ضم عددا كبيرا من الشباب والشابات لفرقة الموسيقى العربية لفرقة مركز الفنون بالقليوبية التابعة لمديرية الشباب والرياضة.

وفي ختام الإحتفالية كرمَّ "محافظ القليوبية ورئيس جامعة بنها" ثلاثه من أسر شهُداء حرب أكتوبر المجيدة من العاملين بمديرية الشباب والرياضة بالقليوبية وهم أسرة الشهيد النقيب خالد مغربي (دبابة)، وأسرة الشهيد الملازم سليمان على سليمان، وأسرة الشهيد الملازم محمد عبدالعظيم حلاوة، كما تم تكريم الجندى عمر مصطفى عبدالعاطي أحد مصابى العمليات العسكرية، والتُقط معهم الصور التذكارية بهذه المناسبة العزيزة على قلوب جموع المصريين، مؤكدًا حرص كافة مؤسسات الدولة على تقديم كافة سُبل الدعم والرعاية اللازمة لذوي الشهداء كأقل تقدير يمكن تقديمه لأبطال مصر، داعيًا المولىٰ عز وجل أن يحفظ مصر وشعبها وقائدها من كل مكروه وسوء.

الاحتفالية

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