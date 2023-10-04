سارة حازم: في 6 أكتوبر من كل عام يتجدد لدينا إحساس العزة والكرامة

الأربعاء 04/أكتوبر/2023 - 10:05 م

قالت الإعلامية سارة حازم طه، إنه في يوم 6 أكتوبر من كل عام يتجدد لدينا إحساس الفخر والسعادة بالانتصار على العدو الصهيوني، واسترداد أرضنا.

وأضافت، خلال برنامجها "كل الزوايا" المُذاع على قناة "أون": "اللى بحسه في 6 أكتوبر كل سنة هو شعور بعزة وكرامة، وإننا نقدر نعمل، وإحساس مهما كنت مهزوم ومفيش فايدة لازم تعرف إنك تقدر".

ووجهت سارة حازم طه، تحية إعزاز وتقدير لكل جندي مصري، وشهيد شارك في حرب 6 أكتوبر 1973، وجلعنا نسترجع إحساس العزة والكرامة.

وواصلت: "تحية إعزاز وتقدير للإنسان المصري اللي بيثبت في كل الأزمات إنه قادر على صنع المعجزات".