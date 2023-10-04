انطلاق لقاء تعريفي عن الملتقى الثالث عشر لثقافة وفنون الفتاة

قدمت الهيئة العامة لقصور الثقافة ، اليوم الأربعاء تعريفي عن الملتقى الثقافي الثالث عشر لثقافة وفنون الفتاة والمرأة، بالعريش وبئر العبد والشيخ زويد بمحافظة شمال سيناء، ضمن مشروع "أهل مصر" المعني بأبناء المحافظات الحدودية.

قالت دينا هويدي مدير عام ثقافة المرأة بقصور الثقافة هذا الملتقى له رؤية مختلفة في تطبيق أهل مصر وهو دمج السيدات والفتيات من المحافظات الحدودية بباقي المحافظات ،فطابع العريش تراثي يلي الوء من خلاله على الثقافة والتراث عن سيناء وتقيم احتفالا بالذكرى الخمسين لنصر أكتوبر ونشارك مع محافظة شمال سيناء في وضع الاكليل على النصب التذكاري، نشاط رياضي للمشاركين

واضافت أننا من خلال هذا الملتقى نقدم تطبيق ميداني بعمل تطوعي يقوم به المشاركين بالملتقى وهناك زيارة للكتيبة 101 احتفالا بنصر اكتوبر.

وتابعت : المرأة هي الناقل الحقيقي للموروث الثقافي عن محافظاتها فهي مهمة في تشكيل الوعي ونحاول من خلال هذا الملتقى مناقشة المعوقات والمحاور في نقل تراثهم وما هي التحديات التي تحول لنقل هذا التراث من أبناء المحافظات الحدودية ،مشيرة إلى أن هناك جمعية للمكفوفين تشارك في هذا الملتقى.، كذلك نقدم فعالية تحت عنوان المطبخ تراثي كل محافظة تقدم اكلة عن تراثهم من خلال ورش ترفيهيه إلى جانب الورش الفنية كتعليم كيفية صناعة الأفلام وغيرها .

مشروع "أهل مصر" أحد أهم مشروعات وزارة الثقافة لأبناء المحافظات الحدودية، يضم في لجنته العليا المخرج هشام عطوة مستشار وزارة الثقافة لشئون الأنشطة الثقافية والفنية، وتقام فعاليات الملتقى بالعريش بالتنسيق بين الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د. حنان موسى، وإقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة أمل عبد الله، وفرع ثقافة شمال سيناء بإدارة أشرف المشرحاني، والهدف العام للمشروع، تعزيز قيم الانتماء والولاء للوطن من خلال التوعية بتاريخه وتراثه وثقافاته وفنونه، الأمر الذي يسهم بشكل فعّال في بناء الشخصية المصرية. كما يعمل المشروع على التعريف بالثقافة المحلية والتراث بالمحافظات الحدودية بشكل يسهم في الحفاظ على الهوية الثقافية لهذه المحافظات والتأكيد عليها.

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