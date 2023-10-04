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الأربعاء 04 أكتوبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

سي إن إن: واشنطن حولت لأوكرانيا أسلحة إيرانية صادرتها البحرية الأمريكية

أسلحة
أسلحة
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قالت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الأربعاء، أن الولايات المتحدة الأمريكية أرسلت إلى الجانب الأوكراني أسلحة إيرانية لتستخدمها كييف في حربها ضد موسكو.

وكشفت "سي إن إن" عن أن واشنطن أرسلت ألاف الأسلحة والذخيرة الإيرانية المصادرة من قبل القوات الأمريكية في مناطق الشرق الأوسط، وتم إيداعها في مخازن ومنشآت القيادة الأمريكية في الشرق الأوسط، والتي نجحت القوات الأمريكية في ضبها ومصادرتها من الحرس الثوري خلال مسيرتها من إيران إلى الحوثيين وغيرهم.

وكشف بيان صادر عن القيادة المركزية الأمريكية عن أن واشنطن حصلت من إيران على أكثر من 9000 بندقية وقاذفات صواريخ وصواريخ أخرى مضادة للدبابات تقدر بالعشرات، وعدد كبير يقدر بما يزيد عن 800 طلقة ذخيرة، حصلت عليها البحرية الأمريكية في الشرق الأوسط من إيران.

وأضاف البيان أن تلك الأسلحة شحنتها الولايات المتحدة الأمريكية إلى أوكرانيا لدعم أوكرانيا في الحرب ضد روسيا، في ظل رغبة أوكرانيا بالحصول على المزيد من الأسلحة والذخيرة من الولايات المتحدة الأمريكية ودول الاتحاد الأوروبي.

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