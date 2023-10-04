اليوبيل الذهبي لنصر أكتوبر| اللواء مجدي شحاتة: خدعة الحرب سببًا مباشرًا لهزيمة العدو.. شاهد

قال اللواء مجدي شحاتة، أحد أبطال قوات الصاعقة المصرية في حرب السادس من أكتوبر عام 1973، إن الرئيس الراحل محمد أنور السادات قائد حرب أكتوبر من طراز فريد.

وأضاف شحاتة، خلال ندوة «البوابة نيوز» لتكريم أبطال حرب السادس من أكتوبر، في اليوبيل الذهبي لذكري انتصارات العزة والكرامة، أن الخدعة التي قمنا بها ضد قوات العدو كانت سببًا مباشرا في تدمير خط برليف وهز ثقة العدو الصهيونى.

يذكر أن اللواء أ. ح مجدى أحمد شحاتة، التحق بالكلية الحربية وتخرج منها برتبة ملازم فى نوفمبر 1969، وانضم إلى وحدات الصاعقة فور تخرجه بناء على رغبته، وشارك فى حرب أكتوبر برتبة نقيب، ضمن أبطال الكتيبة 283 صاعقة.