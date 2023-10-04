اليوبيل الذهبي لنصر أكتوبر| اللواء طيار محمد الغزالي: ملائكة السماء حملت طائرتي بعد إصابتها.. شاهد

قال اللواء طيار أركان حرب محمد الغزالي، مسئول استجواب الطيارين الأسري وتحليل اﻻشتباكات الجوية ونشاط العدو الجوي، خلال حرب السادس من أكتوبر، إن القوات الجوية لم تحارب خلال حرب الاستنزاف لتدمير الطائرات بالقواعد الجوية، مضيفا: “القوات الجوية ظلمت خلال حرب الاستنزاف عام 1967، وهزم الجيش المصري، بسبب نقص المعلومات عن العدو الصهيونى”.

وأضاف الغزالي، خلال ندوة «البوابة نيوز» لتكريم أبطال حرب السادس من أكتوبر، في اليوبيل الذهبي لذكري انتصارات العزة والكرامة، أنه بعد 6 أيام من حرب الاستنزاف بدأت القيادة السياسية ووزير الدفاع وقادة القوات المسلحة، في التفكير في كيفية بناء الجيش، ونظرًا للهزيمة التي لحقت بقواتنا المسلحة وقتها، بدأنا رصد نشاط العدو من خلال فرق استطلاع.

وأوضح الغزالي، أن خط بارليف كان منيعًا للغاية لتحصينة بنقاط قوية، ولكن إرادة الله عز وجل وإرادة أبطال القوات المسلحة، نجحت في تدميره، مشيرا إلى أن أحد الطائرات التي كان يقودها خلال حرب السادس من أكتوبر حملتها ملائكة السماء قبل ارتطامها بالأرض وتدميرها.

يذكر أن اللواء أ.ح محمد الغزالي، كان مسئول عن استجواب الطيارين الأسرى وتحليل اﻻشتباكات الجوية ونشاط العدو الجوي اليومي والخروج باستنتاجات وتعميمها على التشكيلات الجوية ودراسة الأهداف المعادية واقتراح أساليب التعامل معها، وكانت مهمته الأساسية إمداد طياري التشكيلات الجوية بكافة المعلومات والتهديدات بحيث كل تشكيل كان على دراية كاملة بمهمته وطبيعتها.