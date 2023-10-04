رسميًا.. المغرب ينظم كأس العالم 2030 رفقة إسبانيا والبرتغال

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، اليوم الأربعاء، عن فوز المغرب بشرف تنظيم بطولة كأس العالم 2030 رفقة إسبانيا والبرتغال.

وفاز الملف المشترك (المغرب، إسبانيا، البرتغال) بتنظيم كأس العالم 2030، على أن تقام أول 3 مباريات من البطولة في أمريكا الجنوبية.

ونشر «فيفا» بيانًا، أوضح من خلاله، الموافقة على منح المغرب حق استضافة مونديال 2030، الذي يجمع بين 6 دول، هم المغرب، البرتغال، إسبانيا، على أن تقام 3 مباريات فقط في هذه البطولة في 3 دول، هم: الأرجنتين وأوروجواي وباراجواي.

وذكرت شبكة "ذا أثليتك" الأمريكية، أن أوروجواي والأرجنتين وباراجواي سيلعبون مبارياتهم الافتتاحية في بلادهم احتفالًا بمرور 100 عام على انطلاق أول بطولة للمونديال، حيث كانت أول نسخة من بطولة كأس العالم أقيمت في سنة 1930 في أوروجواي.

وبذلك، تصبح بطولة كأس العالم 2030، هي أول مرة التي يقام فيها المونديال عبر ثلاث قارات مختلفة، وهي أفريقيا وأوروبا وأمريكا الجنوبية.

وقال الاتحاد الدولي لكرة القدم في بيانه: «بعد مشاورات مكثفة مع كافة الاتحادات القارية ونظرًا لأهمية الاحتفال بالذكرى المئوية لكأس العالم «فيفا»، اتخذ مجلس فيفا قرارات رئيسية فيما يتعلق بتقديم العطاءات واستضافة النسخة المئوية لكأس العالم فيفا في عام 2030 خلال اجتماعه».

وأضاف البيان: «في عام 2030، ستجمع بطولة كأس العالم لكرة القدم ثلاث قارات وستة دول، مما يدعو العالم أجمع للانضمام إلى الاحتفال باللعبة الجميلة والمئوية وكأس العالم لكرة القدم نفسها».

وتابع فيفا في بيانه: «كما وافق مجلس فيفا بالإجماع على أن الترشيح الوحيد سيكون العرض المشترك للمغرب والبرتغال وإسبانيا، التي ستستضيف الحدث في عام 2030 وتتأهل تلقائيًا من التخصيص الحالي للبطولة رهنًا بإكمال عملية تقديم العطاءات الناجحة التي أجراها فيفا وقرار من كونجرس فيفا في عام 2024».