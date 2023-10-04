جامعة الفيوم تنظم حفل استقبال للطلاب الجدد بكلية الهندسة.. صور

شهِد الدكتور شريف العطار، عميد كلية الهندسة، فعاليات حفل إستقبال الطلاب الجدد للعام الجامعي ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤، وجاء ذلك تحت رعاية الدكتور ياسر مجدي حتاته، رئيس جامعة الفيوم، وإشراف الدكتور محمد فاروق الخبيري، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

جاء ذلك بحضور الدكتور مهجة إمبابي، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور إسلام هلالي، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور إيهاب عقبة رئيس قسم الهندسة المعمارية، والدكتور ماجد كساب رئيس قسم الجودة، والدكتور أحمد عبد اللطيف رئيس قسم الرياضيات والفيزيقا، وعدد من الطلاب، وذلك اليوم الأربعاء، بالكلية.

قام الدكتور شريف العطار، بالترحيب بطلاب كلية الهندسة الجدد، مشيرًا إلى أن الطالب الجامعي أحد أهم أهداف العملية التعليمية، ولذلك تحرص كلية الهندسة على تخريج مهندس متميز يتّسم بالتفكير المنظم والمنهجية العلمية والدقة والانضباط، وأن يكون قادرًا على الاستفادة من الإمكانيات المتاحة لتحقيق أهدافه.

كما أكد أن كلية الهندسة على استعداد تام لتقديم كافة أوجه الدعم والخدمات لتلبية احتياجات أبنائها من الطلاب ومتطلباتهم، تعليميًّا وأكاديميًّا وتدريبيًّا، موجهًا الطلاب لضرورة التواصل والتفاعل مع إدارة الكلية، بهدف إحداث التطوير والارتقاء المطلوب، وكذلك الاستفادة من الإمكانيات المتاحة لتطوير مهاراته وقدراته الشخصية، وخاصة فيما يتعلق باللائحة الجديدة، وما توفره من مقررات وبرامج وتخصصات، كما أنها توفر إمكانية تخرج الطالب من كلية الهندسة خلال أربع سنوات بدلًا من خمس سنوات.

كما قامت الدكتوره مهجة إمبابي، بتناول اللائحة الجديدة لكلية الهندسة وما تحققه هذه اللائحة من طفرة كبيرة على مستوى البرامج والتخصصات وأساليب الدراسة والمواد الاختيارية للطلاب.

بالإضافة إلى تناول الإمكانيات المتنوعة التي توفرها اللائحة للارتقاء بالمستوى العلمي والتدريبي من خلال الاهتمام بالجوانب الأكاديمية والعملية والتدريب الميداني، موضحةً ما يتعلق بالبرامج العامة في الكلية، وكذلك البرامج المتخصصة وجداول البرامج، والأنظمة الإلكترونية التي تتيحها جامعة الفيوم وكلية الهندسة لكافة الطلاب لتلبية احتياجاتهم المختلفة.

كما تابع الدكتور إسلام هلالي، أن كلية الهندسة تحرص على توفير التدريب الميداني والتدريب الصيفي في المجالات المختلفة، وذلك بجانب تدريس المناهج الأكاديمية، بهدف الربط بين الجانب النظري بالجانب التطبيقي.

وأوضح أن الكلية تقوم خلال العام الجامعي بتنظيم الملتقى التوظيفي، والذي يلتقي من خلاله الطلاب مع أصحاب الشركات والمصانع في المجالات المختلفة؛ ليتعرفوا على متطلبات سوق العمل، وكيفية تطوير الذات والمهارات الشخصية للتأهيل الجيد والالتحاق بالوظائف المناسبة.

يذكر أن حفل الاستقبال قد تضمن تكريم عدد من الطلاب، بالإضافة إلى تقديم فقرات فنية وتمثيلية.