رئيس الوزراء العراقي ومبعوث الرئيس الفرنسي يبحثان زيارة ماكرون إلى بغداد

بحث رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، مع مبعوث الرئيس الفرنسي باتريك دوريل، زيارة ماكرون إلى العراق.

وذكر المكتب الإعلامي للسوداني - في بيان أوردته قناة السومرية نيوز الإخبارية - أن رئيس الوزراء استقبل مستشار شؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في رئاسة الجمهورية الفرنسية باتريك دوريل، حيث قدم تعازيه إلى العراق، حكومةً وشعبًا، بحادث الحريق الأليم الذي وقع في قضاء الحمدانية، متمنيًا الرحمة للضحايا، وللجرحى الشفاء العاجل.

وتم خلال اللقاء - وفقا للبيان - مناقشة الزيارة المقبلة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى العراق، وبحث تطوير العلاقات الثنائية بين العراق وفرنسا، وفقًا للاتفاقية الاستراتيجية الشاملة الموقعة بين البلدين في جميع المجالات، خاصة في مجال الاستثمار والاقتصاد والطاقة والبيئة.