اليوبيل الذهبي لنصر أكتوبر| العميد محمد عبدالمنعم يكشف عن «كنز» داخل دبابات العدو

قال العميد محمد عبدالمنعم يوسف قائد الفصيلة الثالثة، السرية الأولى بالكتيبة 335 مشاة، لواء النصر، فى حرب السادس من أكتوبر، إن القوات المسلحة المصرية نسفت أعدادا كثيرة من دبابات العدو الصهيونى.

وأضاف محمد عبدالمنعم، خلال ندوة «البوابة نيوز» لتكريم أبطال حرب السادس من أكتوبر، في اليوبيل الذهبي لذكري انتصارات العزة والكرامة، أنه يملك نضارات مكبرة وعملات معدنية ومعدات شخصية لعدد من أفراد العدو الصهيونى محتفظًا بها داخل منزلي، وهي بمثابة كنز وغنيمة، تم العثور عليها داخل دباباتهم.

يذكر أن العميد محمد عبدالمنعم يوسف، عمل قائداً للفصيلة الثالثة، السرية الأولى بالكتيبة 335 مشاة، لواء النصر، في حرب السادس من أكتوبر، والتحق بالكتيبة 335 فور التخرج مباشرة من الكلية الحربية، وكان أول منطقة خدم بها هي جبل مريم الذي يطل على بحيرة التمساح وقناة السويس.