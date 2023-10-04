وزير الدفاع الإيطالي: لا مستقبل لأوروبا بمعزل عن أفريقيا

أعرب وزير الدفاع الإيطالي غويدو كروزيتّو، عن الاقتناع بأنه لا يوجد مستقبل لـ أوروبا بمعزل عن مستقبل إفريقيا.

وقال الوزير "كروزيتّو"، إن سيبلغ عدد سكان القارة العجوز، في غضون عشرين عامًا 450 مليون نسمة، وقارة أخرى سيصل سكانها إلى المليارين ونصف المليار نسمة، تفصل بينهما مسافة قصيرة للغاية، لا يسعهما إلا أن تكونا معًا.

وأضاف "كروزيتّو"، أن إفريقيا تمتلك 50% من الأراضي المزروعة، 60% من المواد الخام و60% من الموارد المائية في العالم كله: "لديها القدرة على أن تصبح أمريكا القرن الثاني والعشرين إذا ساعدها الغرب من خلال ترك مواردها لها، جلب التكنولوجيا إليها، ومساعدتها في تنمية الرعاية الصحية والتعليم".