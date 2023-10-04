ads
الأربعاء 04 أكتوبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

وزير الدفاع الإيطالي: لا مستقبل لأوروبا بمعزل عن أفريقيا

غويدو كروزيتّو
غويدو كروزيتّو
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعرب وزير الدفاع الإيطالي غويدو كروزيتّو، عن الاقتناع بأنه لا يوجد مستقبل لـ أوروبا بمعزل عن مستقبل إفريقيا.

وقال الوزير "كروزيتّو"، إن سيبلغ عدد سكان القارة العجوز، في غضون عشرين عامًا 450 مليون نسمة، وقارة أخرى سيصل سكانها إلى المليارين ونصف المليار نسمة، تفصل بينهما مسافة قصيرة للغاية، لا يسعهما إلا أن تكونا معًا.

وأضاف "كروزيتّو"، أن إفريقيا تمتلك 50% من الأراضي المزروعة، 60% من المواد الخام و60% من الموارد المائية في العالم كله: "لديها القدرة على أن تصبح أمريكا القرن الثاني والعشرين إذا ساعدها الغرب من خلال ترك مواردها لها، جلب التكنولوجيا إليها، ومساعدتها في تنمية الرعاية الصحية والتعليم".

ads
أوروبا أفريقيا مستقبل وزير الدفاع الإيطالي الموارد المائية
ads