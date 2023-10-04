«توجيه العلوم بالقاهرة» يناقض حذف بعض الأنشطة من منهج الصفين الرابع والخامس الأبتدائي

عقد سمير ميخائيل موجه عام العلوم بمديرية التربية والتعليم بالقاهرة، اليوم الاربعاء، اجتماعًا موسعًا مع الموجهين الأوائل لمادة العلوم بالادارات التعليمية، وذلك لتوضيح كافة القرارات والبنود الهامة الخاصة بالعام الدارسى الجديد ٢٠٢٤/٢٠٢٣.

وجاء ذلك برعاية أيمن موسى وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالقاهرة، وتحت إشراف ياسر أنس مدير عام التعليم العام والتجريبيات.

وفى بداية الإجتماع رحب ميخائيل بالحضور وهنأهم بالعام الدارسى الجديد وقدم لهم كامل الشكر والتقدير لجهودهم المبذولة فى تطبيق الخطة التنفيذية لمنهج مادة العلوم فى العام الدراسي الماضى.

وقد ناقش بعض البنود الهامة وهى:

• مراجعة الكتب الدراسية الجديدة وإعداد تقارير بالملاحظات الموجودة بها وتعتمد هذه التقارير من الموجهين الأوائل وتسلم للتوجيه العام (تقرير لكل مرحلة).

• حذف بعض الانشطة من منهج الصف الرابع الابتدائي والصف الخامس الابتدائى بما يتناسب مع تكامل المفاهيم، وأشار ميخائيل إلى أنه فى انتظار تعليقات وملاحظات المعلمين والموجهين بعد مراجعة الكتب الصادرة لهذا العام.

• تفعيل حصص المشاهدة لما لها من أهمية فى تثبيت المعلومات لدى الطالب، وعليه لقد تم رفع ترددات القنوات والمنصات التعليمية على الصفحة الخاصة بالمديرية والإدارات التعليمية.

• التأكيد على سد العجز داخل جميع المدارس بالإدارات التعليمية التابعة لهم وتدوين ذلك داخل دفتر الزيارات بأن المادة مفعلة وتدرس لجميع فصول المدرسة .

• التأكيد على إعداد ورش عمل خاصة بتدريب المعلمين العاملين بنظام الحصة فيما يختص كل مرحلة تعليمية وموافاته بتقرير شامل عن هذه الورش.

• تفعيل دور المكتب الفنى وأهميته فى التنمية المهنية المستدامة مثل(تدريب المشكلة السكانية -الصحة الانجابية).

• التحضير الإلكتروني ممنوع وسوف يتم متابعة ذلك من خلال المتابعة المركزية من الوزارة.

• الاعلان عن المسابقة الدولية .

•الاعلان عن مسابقة الوافدين وضرورة المشاركة الايجابية بها.

• وفقا للقرار الوزارى رقم (١٦٤)لعام ٢٠١٦ للوصف الوظيفى أنه ليس من مهام معلمى العلوم استلام عهدة المعامل وتسليم العهدة لأمين العهدة بالمدرسة مع اشراف معلمى العلوم.

• قرار تخفيض عدد الحصص للمادة الواحدة ليس من إختصاص توجيه عام العلوم وإنما هو قرار يختص به المحافظ مع مدير المديرية.

واختتم سمير ميخائيل الاجتماع بفتح باب الحوار والمناقشة مع الموجهين الأوائل بالادارات التعليمية بتعليم القاهرة والإجابة على كل استفساراتهم.