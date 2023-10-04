الهند: ارتفاع حصيلة المفقودين جراء فيضان ولاية "سيكيم" إلى 40 شخصا

أعلنت السلطات الهندية ارتفاع حصيلة المفقودين جراء فيضان نهر "تيستا" بولاية "سيكيم" إلى 40 شخصًا بينهم 23 جنديًا بالجيش، كما أطلقت عملية بحث وإنقاذ للعثور على المفقودين.

وأعلن رئيس وزراء الولاية بريم سينغ تامانج خلال زيارة للمنطقة المتضررة أنه لم ترد تقارير تفيد وقوع إصابات لكن حدثت أضرار كبيرة في الممتلكات العامة وأن عمليات الإغاثة مستمرة، فيما أعلنت السلطات حالة تأهب قصوى للسكان.

من جانبه، أعلن رئيس وزراء البلاد ناريندرا مودي، أنه تواصل مع سلطات الولاية في أعقاب الكارثة وأنه يجري ضمان وصول كافة الدعم الممكن لمواجهة الكارثة هناك.