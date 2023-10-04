رئيس جامعة بني سويف الأهلية يتابع سير العمل وانتظام الدراسة بالجامعة

تفقد الدكتور منصور حسن القائم بأعمال رئيس جامعة بني سويف الأهلية، اليوم الأربعاء، حرم الجامعة الأهلية وعدد من الإدارات بالمبني الإداري لمتابعة سير العمل وانتظام الدراسة.

جاء ذلك بحضور الدكتورة سحر دواد النائب الأكاديمي للجامعة الأهلية، محمد سليم امين عام الجامعه، وعدد من منسقي الكليات.

وعلى هامش الزيارة تابع رئيس الجامعة خلال اجتماعه مع منسقي البرامج، اخر مستجدات العمل، وأعداد المقبولين بكل برنامج، ووجه بتذليل كافة العقبات أمام الطلاب والإجابة على استفساراتهم المتعلقة بالدراسة، والالتزام بمواعيد الحضور والانصراف، ووجه بعقد يوم تعريفي لكل برنامج وتوفير كافة وسائل الراحة للطلاب، وتيسير كافة الإجراءات، مشددا على ضرورة الإهتمام بالأنشطة الطلابية على مستوى كافة البرامج، لما لها من أهمية كبري فى بناء شخصية الطلاب وصقل مهاراتهم البدنية والعلمية، فضلا عن تدريب الطلاب على العمل الجماعي وخدمة المجتمع.

كما قام رئيس الجامعة، بفتح حوار مفتوح مع الطلاب للإجابة عن الاسئلة والاستفسارات المتعلقة بالدراسة، مؤكدًا أن الجامعة الأهلية تهدف إلى تخريج أجيال قادرة على مواكبة احتياجات سوق العمل والمشاركة في عملية التنمية المستدامة للوطن، لافتًا إلى أن دور الجامعة لا يقتصر على التعليم فقط، بل التعليم والتثقيف والتدريب، بما يعني بناء المجتمع بإعداد الطالب الجامعي إعدادًا كليًا.