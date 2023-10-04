البيئة: تشديد الرقابة على كافة مصادر التلوث وغرامات للمخالفين بحرق قش الأرز

أعلنت وزارة البيئة عن مواصلاتها في عمل جولاتهم ميدانية يومية على محاور عمل المنظومة بمحافظاتها المختلفة، للإطمئان على سير عمل المنظومة ومدى أحكام السيطرة على كافة مصادر التلوث المختلفة حفاظًا على البيئة وصحة المواطنين.

وأوضحت البيئة في بيان لها اليوم، أن ياسر عبد الله نائب رئيس البرنامج الوطنى للمخلفات، قام بالمرور على مصنع تدوير المخلفات بمدينة المحلة الكبرى، وتم التأكد من عدم وجود أى اشتعالات بمكان تجميع المخلفات المجاور للمصنع، وتم التوصية بضرورة قيام محافظة الغربية بنقل المخلفات لمدفن السادات والتخلص الآمن منها.

واستكمالًا للجولة قام نائب رئيس البرنامج الوطنى للمخلفات بالمرور على المدفن الصحى بالعبور المخصص للقاهرة والقليوبية للأطمئان على عمليات الفرد والتسويه والدفن الصحي للمخلفات، والاستعداد الفورى لإطفاء أى حرائق قد تنشب.



كما تابع ياسر عبد الله عمليات تجميع وكبس قش الأرز بمحافظة الغربية حيث قام بالمرور على عدد من النقاط، التنسيق مع محافظه الغربيه، مؤكدًا على ضرورة إحكام السيطرة واتخاذ الإجراءات الصارمة ضد المخالفين بحرق قش الأرز وتحرير محاضر لهم، والاهتمام ببرامج التوعية من الندوات واللقاءات لرفع الوعى البيئى للفلاح بأهمية قش الأرز وخطورة حرقه.

ومن ناحية أخرى قام الدكتور محمد صلاح معاون الوزيرة للشئون القانونية، بالمرور على مواقع مختلفة من محافظة القليوبية لمتابعة سير العمل اليومي لفرق الوزارة المنتشرة لرصد أى مواقع للحرق المكشوف، ومعاينة مواقع التجميع والتدوير والتخلص من المخلفات،والاطمئنان على سير العمل بالمنظومة.

كما قام بالمرور على المحور الزراعي بمحافظة القليوبية، حيث تم رصد عدد من حالات الحرق المكشوف للمخلفات، ومنها حريق بوص ومخلفات صلبة بمصرف بجوار الوحدة المحلية بباسوس مركز القناطر الخيرية بجوار مجلس المدينة، وتم على الفور السيطرة عليه ورفع التراكمات من جانبي المصرف بالتنسيق مع الجهات المعنية، كما تم رصد حريق تراكم مخلفات أسفل نفق أبو سنه بميت نما، وتم التنسيق مع الوحدة المحلية، والسيطرة على الحريق ورفع التراكمات.

وأشار صلاح إلى دور الأهالي في معاونة فرق وزارة البيئة في رصد حالات الحرق المكشوف للمخلفات والسيطرة عليها، حيث تم السيطرة على حريق تراكمات للمخلفات بقرية بشندي الوحدة المحلية بنمول بمشاركة من بعض أهالي القرية، كما تم رصد حريق على مصرف نمول قرية مشتهور بجوار طريق بنها الحر، والسيطرة عليه بالتعاون مع الجهات المعنية.

كما لفت إلى عدم رصد أية حرائق لقش الأرز خلال المرور على محور الزراعي لبعض المراكز والقرى ومنها طوخ وشبين القناطر ومشتهر وقها وقليوب، على الرغم من البدء في الحصاد في بعض المناطق وبدء المزارعين بدرس القش وتجميعه بالأرض، وتلاحظ أن معظم الحرائق كانت مخلفات صلبة متراكمة على المصارف والطرق.