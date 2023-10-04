ads
الأربعاء 04 أكتوبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

منصور بدوي: اكسبوتك 2023 فرصة حقيقية لتبادل الخبرات ومواكبة أحدث التطورات

جانب من المعرض
جانب من المعرض
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أشاد المهندس منصور بدوي، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، بالنسخة الثانية للمعرض الدولي لتكنولوجيا المياه ومعالجة المخلفات اكسبو تك ٢٠٢٣، مشيرًا إلى أن المعرض هذا العام فرصة حقيقية لتبادل الخبرات ومواكبة أحدث التطورات التكنولوجية بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي.

وكانت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، قد شاركت في النسخة الثانية للمعرض هذا العام، والذي أُقيمت فعالياته خلال الفترة من ١-٣ أكتوبر بمعرض مصر الدولي للمؤتمرات بالتجمع الخامس بالقاهرة.
وقدمت مياه الشرب بالجيزة، العديد من المعروضات، والتي شملت منتجات شركة الفريد، حيث تضمنت معروضات الشركة شبك حماية للصرف الصحي، ومهدأت لمحطات مياه الشرب، وأقفزة إصلاح سريع صلب لإصلاح الكسور، وأسياخ تسليك، ومروقات اللاميلا، وأغطية GRP.

كما تم عرض نموذج محاكاة لمحطة تنقية مياه "ديناسند" تُستخدم في تنقية مياه الشرب، وتتميز بتوفير مساحات الأرض التى يتم استخدامها فى المحطات العادية، وانتاج كميات أكبر من المياه، بالإضافة إلى التكاليف الاقل والجودة العالية، حيث تستخدم محطات: توسعات جزيرة الدهب والحجارة والشوبك ومزغونة" تكنولوجيا "الديناساند" في تنقية مياه الشرب

وتنوعت المعدات بالمعرض، حيث احتوى على لودر حفار ماركة نيو هلاند اوربي المنشأ يتميز بقدرته على حمل حوالي 3.5 طن، كما يُستخدم من الخلف كحفار  يعمل على عمق حفر حوالي 4.5 متر، ولودر زاحف ماركة كيس أمريكي المنشأ يستطيع الدخول الى الشوارع الضيقة نظرًا لصغر عرضه والتي تبلغ حوالي متر و٧٠ سم، بالإضافة إلى أنه مؤهل للعديد من الاستخدامات الأخرى، وكذلك ونش شوكة ماركة ميتسوبيشي ياباني المنشأ، كما تم عرض طلمبات متخصصة لحالات الطوارئ، يمكنها سحب المياه بسرعه عالية وبكميات كبيرة في حالات السيول وطوارئ الصرف الصحي، حيث يمكنها نقل المياه إلى أماكن بعيدة أو إلى خط الصرف الصحي الرئيسي.

وشهد جناح الشركة، عرض جهاز" Jar Test" والذي يُعتبر نموذجًا حيًا لمحاكاة عمليات تنقية المياه المختلفة  بالمحطات، حيث يستخدم لتحديد جرعات الشبة المثالية في فترة زمنية وجيزة، كما تم عرض تجربة كبريتات النحاس والتي تقوم بإزالة الطحالب التي تتسبب في انسداد مرشحات المياه حيث تصل نسبة إزالة الطحالب إلى ما يقرب من ٩٩%، علاوة على  العديد من مهمات السلامة والصحة المهنية، والتي شملت: بدل غطس وبدل جافة للصرف الصحي بمشتملاتها، وأسطوانات تنفس، وباراشواتات، وأجهزة تنفس وعزل للتيار الكهربي، ومولد وهواية للكهرباء، وكمبروسر تنفس، وطفايات متنوعة، بالإضافة إلى مطبوعات وبروشورات للتوعية المائية.

IMG-20231004-WA0008
IMG-20231004-WA0008
IMG-20231004-WA0010
IMG-20231004-WA0010
IMG-20231004-WA0009
IMG-20231004-WA0009
IMG-20231004-WA0006
IMG-20231004-WA0006
IMG-20231004-WA0005
IMG-20231004-WA0005
IMG-20231004-WA0007
IMG-20231004-WA0007
IMG-20231004-WA0000
IMG-20231004-WA0000
IMG-20231004-WA0001
IMG-20231004-WA0001
IMG-20231004-WA0002
IMG-20231004-WA0002
IMG-20231004-WA0003
IMG-20231004-WA0003
IMG-20231004-WA0004
IMG-20231004-WA0004
ads
التجمع الخامس بالقاهرة التطورات التكنولوجية الشرب والصرف الصحى الصرف الصحي بالجيزة المهندس منصور بدوي بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي تبادل الخبرات تكنولوجيا المياه
ads