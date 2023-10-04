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الأربعاء 04 أكتوبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

15% ارتفاعا في إيرادات النفط والغاز بروسيا

النفط
النفط
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ارتفعت إيرادات الميزانية الروسية من قطاع النفط والغاز بنسبة 15% في سبتمبر الماضي على أساس شهري إلى 739.9 مليار روبل، وفقًا للأرقام التي قدمتها وزارة المالية.

وفي الفترة من يناير إلى سبتمبر 2023، وصلت تلك الإيرادات إلى 5.576 تريليون روبل، حسب ما أفادت فضائية  القاهرة الإخبارية نقلًا عن وكالة «تاس».    

ترجع الزيادة في إيرادات سبتمبر بشكل رئيسي إلى ضريبة استخراج المعادن، التي جلبت 1.087 تريليون روبل إلى الميزانية الروسية بزيادة بنسبة 24٪ مقارنة بشهر أغسطس.

كما ارتفعت إيرادات الميزانية من تحصيل رسوم التصدير بنسبة 35% إلى 105.9 مليار روبل.

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النفط التصدير إيرادات النفط والغاز روسيا
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