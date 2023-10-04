ختام فعاليات المعرض الدولي لتكنولوجيا المياه ومعالجة المخلفات أكسبو تك 2023

اُختتمت أمس فعاليات النسخة الثانية من المعرض الدولى لتكنولوجيا المياه ومعالجة المخلفات أكسبو تك ٢٠٢٣، والذي أقيم تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء، في الفترة من ١-٣ أكتوبر ٢٠٢٣ بمركز مصر الدولي للمؤتمرات بالتجمع الخامس، حيث شهد المعرض على مدار الثلاثة أيام إقبالًا كبيراً من الجمهور والمهتمين بتكنولوجيات المياه والصرف الصحي، ليبلغ عدد زوار المعرض أكثر من ألفي زائر، بمشاركة أكثر من ٥٠ عارضًا من الشركات الدولية والمحلية المختلفة، حيث تم عرض مجموعة متنوعة من أحدث تكنولوجيات تنقية المياه ومعالجة الصرف الصحي، والتي لاقت إهتمام كبير من قبل زائري المعرض.

وناقش المعرض، العديد من الموضوعات الهامة التي تخص قطاع مياه الشرب والصرف الصحي ودورها في تحقيق التنمية الشاملة المستدامة للمواطن المصري، وتنشيط الاقتصاد، وكذا التعرف على احتياجات القطاع وجهود الحكومة في دعم ذلك القطاع الحيوي، بمشاركة العديد من الخبراء الدوليين والمصريين إلى جانب مسئولين حكوميين.

وكان الدكتور سيد إسماعيل، نائب الوزير لشئون البنية الأساسية، قد افتتح نيابة عن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، النسخة الثانية من فعاليات المعرض والمؤتمر الدولي "مصر.. للمياه والصرف الصحي والبنية التحتية – الاقتصاد الأزرق"، تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء، وذلك بحضور مسئولي العديد من المنظمات والهيئات المحلية والعالمية العاملة بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي.

وقال المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، إن المعرض في نسخته الثانية يهدف الى تعزيز التعاون والشراكات الدولية لتطوير قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، بما يتماشى مع رؤية مصر التنموية وبرنامج عمل الحكومة المصرية "مصر تنطلق"، وكذا الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية ٢٠٥٠.

وأوضح رئيس القابضة للمياه، أن توطين الصناعات المحلية التي تخدم إنشاء وتشغيل وصيانة مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي من أهم مخرجات المعرض هذا العام، لافتاً إلى أن حجم المشروعات الجاري تنفيذها في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي يشهد طفرة غير مسبوقة، ويعتبر فرصة كبيرة لتوطين الصناعة الوطنية المصرية في ظل الاستقرار والنمو الاقتصادي الذي تشهده الجمهورية الجديدة.

وتابع المهندس ممدوح رسلان، أن الدولة تسير بخطط ممنهجة في مسار التنمية بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي، والتي تعتمد على تعزيز تنوع مصادر المياه من خلال التحلية والتنقية لسد احتياجات المواطنين، في ظل توسع عمراني هائل وتباين للكثافات السكانية، وكذا الحفاظ على الموارد المائية من خلال تنفيذ خطة الدولة الهادفة إلى رفع الوعي المائي بأهمية ترشيد استهلاك المياه، وتعظيم الاستفادة من المياه المهدرة، والحفاظ على شبكات الصرف الصحى، بالتعاون مع كافة الجهات المعنية بقضية ترشيد استهلاك المياه.

ومن جانبها، قالت رادميلا لابوس، الممثل الرسمي للاتحاد الاقتصادي الفيدرالي للشركات الصغيرة والمتوسطة، إن أفريقيا، وخاصةً مصر، هي سوق نمو ذات إمكانات هائلة، ومن المتوقع أن يتجاوز النشاط هنا نظيره في القارة الأوروبية بأكملها، ومع ذلك، فإن الطريق إلى التنمية المستدامة يعتمد بشكل حاسم على التجارة والاستثمار.

وأوضحت أن المياه الآمنة والنظيفة، هي حق أساسي من حقوق الإنسان، وتوفير المياه للمواطنين يجب أن يكون الأولوية القصوى في كل دولة على مستوى العالم، بما يتجاوز أي أجندة أخرى.

وتابعت رادميلا، أن ألمانيا، تشتهر بالتقنيات المبتكرة والفعالة من حيث التكلفة، مؤكدةً أنه يمكن لمصر أن تستفيد بشكل كبير من هذه الموارد لمعالجة التحديات التي تواجهها في مجال المياه، ومياه الصرف الصحي، وإدارة النفايات.

وفي سياقٍ متصل، استعرض المركز الإعلامي بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، حصاد فعاليات النسخة الثانية للمعرض، والذي امتلأت أروقته بالعديد من معروضات الشركات الألمانية المتخصصة في مجال تنقية المياه ومعالجة الصرف الصحي، وكذا معروضات الشركة القابضة وشركاتها التابعة المشاركة بالمعرض، والجلسات والمناقشات التي أثرت المعرض على مدار ٣ أيام، والندوات المعرفية والتوعوية التي حازت على تفاعل زائري المعرض.

وشارك في المعرض هذا العام أكثر من ٤٠ شركة ألمانية متخصصة بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي، حيث عرضت تلك الشركات أحدث الأجهزة والمعدات والمهمات الخاصة بصيانة وتشغيل محطات وشبكات مياه الشرب والصرف الصحي، وكذا معروضات شركات" مياه القاهرة، صرف القاهرة، الجيزة، مياه الإسكندرية، صرف الإسكندرية، أسوان، مرسى مطروح" والتي تضمنت عرض ماكيتات لمحطة تنقية مياه تعمل بتكنولوجيا الديناساند ، ومحطة معالجة وتنقية وري، ونموذج لمحطة تحلية تعمل بالطاقة الشمسية، وأجهزة معملية حديثة، وتجارب معملية، ونماذج محاكاة متنوعة، ومهمات الوقاية الشخصية والتأمين والسلامة والصحة المهنية، ومنتجات الغابات الشجرية، وأغطية بالوعات وأسياخ تسليك وكمبوست” الحمأة المعالجة” المستخدمة في التسميد، واستخدام الذكاء الاصطناعي فى أعمال الصيانة التنبئوية.

وفي إطار مساعي القابضة للمياه لرفع وتعزيز الوعي المائي ونشر ثقافة الوعي بأهمية ترشيد استهلاك المياه وضرورة الاستخدام الأمثل لشبكات الصرف الصحي، قدمت الشركة القابضة نماذج متنوعة من المطبوعات والبروشورات التي تحمل العديد من رسائل التوعية المائية، ونموذجاً للقطع الموفرة للمياه التي تستهدف خفض نسبة الإستهلاك إلي ما يقرب من ٤٥ % من الإستهلاك والذى ينعكس أيضاً على قيمة فاتورة المياه، حيث يتم بيعها من خلال مراكز خدمة العملاء المنتشرة بالمحافظات, ونماذج محاكاة متنوعة لتعظيم الاستفادة من رسائل التوعية المائية.

وعلى صعيد آخر شهد المعرض في نسخته الثانية، أكثر من ٦ جلسات متخصصة و١٠ حلقات نقاشية، وندوات متنوعة تهدف إلى مزيد من المحاكاة وتبادل الخبرات وتعزيز التخصصية الهادفة إلى المعرفة وتعظيم الاستفادة من الخبرات والتعرف على الرؤى المختلفة وإثراء المعرفة بكل ما هو جديد بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي وكذا بالقطاعات الاخري، وذلك بحضور أساتذة وخبراء دوليين ومصريين ومتخصصين وباحثين وشركات دولية ووطنية متخصصة، حيث تناولت الجلسات عدة موضوعات هامة ، شملت مناقشة " إدارة المخلفات الصلبة ورؤية الدولة في مواجهات التحديات، فرص الدراسة والعمل فى ألمانيا واستعراض العلاقات بين الجامعات فى الوطن العربي وألمانيا، توطين صناعة وتقنيات تحلية المياه، قضية الصرف الصحي فى المجتمعات الصغيرة، وتخصيص الموارد لتحسين تغطية الصرف الصحي، كيفية إدارة الحمأة من أجل الاستخدام المستدام للموارد وكيفية الإدارة الفعالة للحمأة، وخطط سلامة ومأمونية المياه، واستعراض المبادرة الرئاسية حياة كريمة ودورها في حياة المواطن.

وفي نفس المسار، وعلى أيدي المتخصصين، تناولت الندوات المعرفية مزيداً من الموضوعات ذات الأهمية شملت “تطوير البنية التحتية لقناة السويس والتعريف بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس”، وعرضاً عن المناطق التاريخية والمعالم السياحية فى مصر، لتوضيح المكانة التاريخية العريقة لمصر فى الجانب الألماني، استعراض مبادرة “حدودنا نبضنا “بالمحافظات الحدودية" وأثر مبادرة” نقطة مياه تساوي حياة” في شباب المحافظات".

ومع انطلاقة الدولة المصرية للتنمية، كانت الشركة القابضة حاضرة من خلال جائزة مصر للتميز الحكومي حيث تم استعراض تجربة تميز الشركة القابضة فى مجال خدمة العملاء والخط الساخن والتي تنعكس بدورها على الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين

وتزامناً مع المعرض، وفي ضوء تعزيز الشركة القابضة للمياه لفتح قنوات التواصل مع المواطنين ومنافذ خدمات السداد الالكتروني وتوفير طرق دفع متعددة، تم عقد جلسات تشاورية للتعاون مع شركتي “فوري دهب” و" خالص" للتسهيل على المواطنين.

جدير بالذكر أنه شارك في المؤتمر والمعرض على سبيل المثال لا الحصر ممثلو الهيئة العربية للتصنيع، وشركة المقاولون العرب لإدارة المرافق، والسفارة الألمانية في القاهرة، والشركة الألمانية للمياه، وشركة إعادة التدوير الألمانية، والهيئة العربية للتنمية الصناعية والتعدين وممثلو الهيئات والمنظمات المحلية والعالمية العاملة في مجال المياه والصرف الصحي وتحلية المياه وإدارة المخلفات في جمهورية مصر العربية، بالإضافة إلى مشاركة الجهات التابعة لقطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحي مثل الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، والجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، وشركات مياه الشرب والصرف الصحي بعدة محافظات، وجهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك.