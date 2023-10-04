رئيس "مياه الجيزة": "اكسبوتك 2023" فرصة حقيقة لتبادل الخبرات ومواكبة أحدث التطورات

أشاد المهندس منصور بدوي رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، بالنسخة الثانية للمعرض الدولي لتكنولوجيا المياه ومعالجة المخلفات اكسبو تك ٢٠٢٣، مشيراً إلى أن المعرض هذا العام فرصة حقيقة لتبادل الخبرات ومواكبة أحدث التطورات التكنولوجية بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي.

وكانت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، قد شاركت في النسخة الثانية للمعرض هذا العام، والذي أُقيمت فعالياته خلال الفترة من ١-٣ أكتوبر بمعرض مصر الدولي للمؤتمرات بالتجمع الخامس بالقاهرة.

وقدمت مياه الشرب بالجيزة، العديد من المعروضات، والتي شملت منتجات شركة الفريد، حيث تضمنت معروضات الشركة شبك حماية للصرف الصحي، ومهدأت لمحطات مياه الشرب، وأقفزة إصلاح سريع صلب لإصلاح الكسور ، وأسياخ تسليك، ومروقات اللاميلا، وأغطية GRP.

كما تم عرض نموذج محاكاة لمحطة تنقية مياه "ديناسند" تُستخدم في تنقية مياه الشرب، وتتميز بتوفير مساحات الأرض التى يتم استخدامها فى المحطات العادية، وانتاج كميات أكبر من المياه، بالإضافة إلى التكاليف الاقل والجودة العالية، حيث تستخدم محطات: :توسعات جزيرة الدهب والحجارة والشوبك ومزغونة" تكنولوجيا "الديناساند" في تنقية مياه الشرب

وتنوعت المعدات بالمعرض، حيث احتوى على لودر حفار ماركة نيو هلاند اوربي المنشأ يتميز بقدرته على حمل حوالي ثلاثة نصف طن ، كما يُستخدم من الخلف كحفار يعمل على عمق حفر حوالي أربعة ونصف متر، ولودر زاحف ماركة كيس أمريكي المنشأ يستطيع الدخول الى الشوارع الضيقة نظراً لصغر عرضه والتي تبلغ حوالي متر و٧٠ سم ، بالإضافة إلى أنه مؤهل للعديد من الاستخدامات الأخرى، وكذلك ونش شوكة ماركة ميتسوبيشي ياباني المنشأ، كما تم عرض طلمبات متخصصة لحالات الطوارئ، يمكنها سحب المياه بسرعه عالية وبكميات كبيرة في حالات السيول وطوارئ الصرف الصحي، حيث يمكنها نقل المياه إلى أماكن بعيدة أو إلى خط الصرف الصحي الرئيسي.

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وشهد جناح الشركة، عرض جهاز" Jar Test" والذي يُعتبر نموذجاً حياً لمحاكاة عمليات تنقية المياه المختلفة بالمحطات، حيث يستخدم لتحديد جرعات الشبة المثالية في فترة زمنية وجيزة، كما تم عرض تجربة كبريتات النحاس والتي تقوم بإزالة الطحالب التي تتسبب في انسداد مرشحات المياه حيث تصل نسبة إزالة الطحالب إلى ما يقرب من ٩٩%، علاوة على العديد من مهمات السلامة والصحة المهنية، والتي شملت: بدل غطس وبدل جافة للصرف الصحي بمشتملاتها، وأسطوانات تنفس، وباراشواتات، وأجهزة تنفس وعزل للتيار الكهربي، ومولد وهواية للكهرباء، وكمبروسر تنفس، وطفايات متنوعة، بالإضافة إلى مطبوعات وبروشورات للتوعية المائية.