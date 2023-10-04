"الطوارئ الروسية" تختبر منظومة الإنذار من الكوارث الطبيعية

ذكرت وزارة الطوارئ الروسية أنه تم اختبار منظومة الإنذار من الكوارث الطبيعية في مختلف مناطق البلاد؛ للوقوف على مدى جاهزيتها وأدائها، داعية السكان للهدوء والاستماع إلى التعليمات عبر الإذاعة والتلفزيون.

وأوضحت الوزارة - وفقًا لقناة "روسيا اليوم" - انتشار مقاطع فيديو تظهر بالصوت والصورة تشغيل منظومات الإنذار بعدد من المناطق منها ضواحي موسكو ومدينة بطرسبورج.

وكانت وزارة الطوارئ الروسية قد أعلنت، في وقت سابق، أنها ستجري اختبارا واسع النطاق لأنظمة الإنذار العام بجميع مناطق روسيا ودعت السكان إلى التزام الهدوء عند سماع صفارات الإنذار وتشغيل التلفزيون أو الراديو للاستماع إلى الرسالة الإعلامية حول ذلك.

وتختبر وزارة الطوارئ الروسية منظومة الإنذار العام بشكل دوري بعد مأساة مدينة "كريمسك" بإقليم كراسنودار جنوبي روسيا صيف 2012، عندما فقد 170 شخصا حياتهم نتيجة فيضانات عارمة باغتت المدينة ليلًا وكشف التحقيق أن نظام الإنذار لم يعمل بالمدينة ولم يسمع التحذيرات سوى خمسين شخصا وبعد فوات الأوان.