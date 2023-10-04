مصرع وإصابة شخصين في حادث مروع بالجيزة

لقي شخص مصرعه وأُصيب آخر بإصابات خطيرة في حادث تصادم بالطريق الصحراوي الشرقي، وتمّ نقل الجثمان والمصاب إلى المستشفى، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأُحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة بلاغا بوقوع حادث سير ومصرع شخص وإصابة آخر وبالانتقال سريعًا إلى مكان الحادث.

وبالانتقال تبين أثناء سير سيارة نقل بمقطور قيادة سائق 25 سنة، مصاب بنزيف في المخ وكسور وسحجات متفرقة بالجسم، وبصحبته التباع 16 سنة، متوفى، انفجر الإطار الأمامي للسيارة وتجري الأجهزة الأمنية تحرياتها حول الحادث واخطرت النيابة العامة للتحقيق.